Felcsillant a remény: megoldódhat a világ leghírhedtebb gyermekgyilkossági ügye

A McCann-ügyben már régóta vizsgálódnak több ország nyomozói, de mostanáig nem sikerült minden kétséget kizáróan megállapítaniuk, hogy ki rabolta el a kislányt (akiről úgy vélik, hogy azóta már halott lehet). Az ügy legfőbb gyanúsítottja egy német pedofil, Christian Brückner, aki más bűncselekmények miatt most is börtönben van.

Nemrég az algarvei víztározónál kezdtek el ismét vizsgálódni német nyomozók, és a portugál sajtó arról írt, hogy ruhadarabokat találtak. A víztározó nagyjából 50 kilométerre található a kislány utolsó ismert helyszínétől, és Brückner egyik kedvenc helye volt, amelyet állítólag a „saját kis paradicsomának” tartott.

Most egy német ügyész, Hans Christian Wolters közölte, hogy valóban találtak több olyan tárgyat is a helyszínen, amelyeknek köze lehet az eltűnt kislányhoz. Azt mondta, hogy a következő napokban-hetekben derülhet ki néhány vizsgálat által, hogy ezeknek a tárgyaknak valóban van-e köze a bűncselekményhez. Wolters hozzáfűzte azt is:

akármi is derül ki a tárgyakról, az borítékolható, hogy Christian Brücknernek a bűncselekményben való érintettségét még hosszú ideig fogják vizsgálni.

A Daily Mail szerint a nyomozók ruhadarabokat és műanyag tárgyakat találtak a helyszínen. Ezenkívül egy nagy erdős területet vizsgáltak át, és nyolc kisebb „lyukat” ástak azért, hogy kb. 60 centiméteres mélységből olyan talajmintákat gyűjthessenek, amelyeken később DNS-vizsgálatot végezhetnek Németországban (e vizsgálatok eredményére valószínűleg még hónapokat kell várni).

A lap azt is megjegyzi, hogy a múlt heti keresés az első nagyobb művelet volt 9 év után a McCann-üggyel összefüggésben.

Több mint 8000 fotót vizsgáltak át, egy nyugdíjas pár segíthetett a nyomra vezetésben

A Daily Mail azt is közölte, hogy a rendőrök azután találták meg a tárgyakat, hogy egy informátor korábbi fotók alapján megtalálta Brücker kedvenc helyét a víztározónál. Ezzel kapcsolatban a The Sun úgy értesült, hogy a német nyomozók azóta mintegy 8000, Brückerről készült fotót vizsgáltak meg,

és ezek által más olyan lehetséges helyszínek is felmerültek, amelyeken nyomok után kutathatnak majd a nyomozók.

Mindeközben az is kiderült, hogy a detektívek figyelmét a víztározóra egy nyugdíjas pár hívhatta fel, akik már évekkel ezelőtt azt állították: Madeleine McCann eltűnése után pár hónappal a környéken felfedeztek egy olyan emlékhelyet, amelyet a kislánynak állítottak. Ezt akkor le is fotózták, és tájékoztatták a portugál nyomozókat is, de nem kaptak választ. Nemrég azonban a német detektíveknek is elküldték a képeket, akik órákon belül reagáltak, és vizsgálódni kezdtek.

Úgy tudni, hogy Brückner egyik korábbi barátja, egy háromgyermekes édesanya is segített elvezetni a nyomozókat a konkrét helyszínre. Ő azt mondta, hogy a pedofil gyakran látogatott el oda a lakókocsijával, de sose beszélt arról, hogy mit csinált, mindössze „megtisztulásként” emlegette ezeket az alkalmakat.

Christian Brückner jogászai mindeközben úgy vélik, hogy ezek a keresések csak időpazarlást jelentenek. Továbbra is azt állítják, hogy nem a védencék ölte meg Madeleine McCannt, és ez a keresés csak eltereli a figyelmet arról, hogy ki követte el a bűncselekményt. Brückner ellen a német hatóságok mind a mai napig nem emeltek vádat a bizonyítékok hiánya miatt, és néhányan azt állították korábban, hogy alibije van, nem lehetett ő a gyilkos – de a német nyomozók kitartanak amellett, hogy ő lehet az elkövető.