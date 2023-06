Donald Trump: Én vagyok a Mona Lisa!

Trump saját követőit azokhoz hasonlította, akik képesek többször is elmenni a Louvre-ba, és megnézni a Mona Lisa festményt. Ezzel magyarázta, hogy miért vonz olyan hatalmas tömegeket minden egyes rendezvénye.

Az emberek látni akarják a Mona Lisát, mert imádják. És ezért képesek több százszor is elmenni és megnézni, és minél többször látják, annál jobban kedvelik. Na, hát valahogy így vagyok én is.

Trump szerint követői számára mindig érdekes meghallgatni őt, bár elismerte, hogy nagyjából mindig ugyanarról a húsz témáról beszél nekik, mint például a határellenőrzés és -szigorítás, a hadsereg vagy az adócsökkentés.

A volt elnök még tavaly novemberben jelentette be, hogy indul a 2024-es elnökválasztáson, és előtte a republikánus elnökjelölti küzdelemben is részt vesz. Most is kampánykörúton van, és próbál minél több embert magához csábítani, szemben legesélyesebb kihívójával, Ron DeSantis floridai kormányzóval.

Nem csinálja rosszul az egykori elnök, mert a legutóbbi közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy már most messze rávert DeSantisra. Jóval 50 százalék fölött van a republikánus szavazótáboron belüli támogatottsága, és 30 ponttal előzi floridai kihívóját – írta a Politico.