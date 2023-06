Egymás torkának ugrott Putyin séfje és vérebe

A két legbefolyásosabb orosz hadúr rivalizálása egyre durvábbá válik. Az összeugrasztásuk a Kreml trükkje is lehet arra, hogy gyengítsék a reguláris hadseregre nehezedő nyomást.

Oroszország két leghatalmasabb hadurának egyre növekvő viszálya a nyilvánosság előtt tört ki, miután a félkatonai Wagner-csoport kivonult a kelet-ukrajnai Bahmut városából, és ez feltárta a Vlagyimir Putyin orosz elnök háborús gépezetében lévő hiányosságokat a várható ukrajnai offenzíva előtt − írja a The Wall Street Journal.

A Wagner alapítója, Jevgenyij Prigozsin és Ramzan Kadirov csecsen vezető közötti rivalizálás az első nyilvános kritikáka, ami Prigozsin ellen irányul, aki az egyik legnagyobb szálka a Kreml szemében. Csillaga az elmúlt hónapokban emelkedett, amikor csapatai lassan elfoglalták a Bahmut városát Moszkva számára, de eközben Prigozsin hónapokon át azzal vádolta az orosz védelmi minisztériumot, hogy nem látta el csapatait megfelelő lőszerrel.

A hét elején, amikor kivonultak a városból, hogy helyükre Kadirov erői lépjenek, Prigozsin azt mondta, hogy a csecsen erők nem lennének képesek elfoglalni az egész Donyecki régiót. Oroszország a Donyecki Népköztársaságként (DNR) emlegetett terület egészét magáénak vallja, de még mindig nem gyakorol teljes ellenőrzést a terület felett.

Ami a különböző városok és falvak felszabadítását illeti, szerintem megvannak hozzá az erőik, de a teljes DNR felszabadítása meghaladná a képességeiket

− mondta Prigozsin a Telegram-csatornáján tett nyilatkozatában.

A megjegyzések nagy vihart váltottak ki Kadirov hívei körében, beleértve régi szövetségesét, Adam Delimhanovot, aki megfenyegette Prigozsint, és kihívta, hogy személyesen rendezzék nézeteltéréseiket.

Persze, Jevgenyij, ezt nem érted, és nem is kell értened. Bármikor jelentkezhetsz, és megnevezheted a helyet, ahol találkozhatunk, hogy elmagyarázzam, amit nem értesz

− mondta Delimhanov a Telegramra feltöltött videóban.

Kadirov másik hűséges embere, Magomed Daudov szerint Prigozsin a védelmi minisztériumról szóló panaszaival pánikot kelt a lakosság körében.

Kadirov csapatainak bevetése, amelyek hivatalosan a nemzeti gárda részét képezik, de közvetlenül neki jelentenek, alááshatja Prigozsin pozícióját. Mind a harctéren, mind szélesebb körben az orosz társadalomban, ahol a nyilvános és gyakran káromkodással teli szónoklatai miatt, amelyekkel az általa korruptnak és kevésbé hatékonynak tartott orosz hadsereg ellen lép fel, nagy népszerűségre tett szert.

Oszd meg és uralkodj

Kadirov erőinek alkalmazása a Wagner-csapatok felváltására a Kreml trükkje is lehet a két hadúr közötti rivalizálás fokozására, akik tavaly egyesítették erőiket, hogy bírálják az orosz védelmi minisztériumot. Ez azután történt, miután a reguláris erők többször nem tudták megerősíteni a frontvonalakat, és lehetővé tették az ukrán csapatok számára, hogy jelentős előnyöket érjenek el.

A Kreml talán arra is törekszik, hogy megszakítsa Kadirov kapcsolatát a Wagner-csoport finanszírozójával, Jevgenyij Prigozsinnal, és újra hangsúlyt adjon a csecsen erők feletti szövetségi fennhatóságnak

− írta a hét elején az Institute for the Study of War.

Kadirov, aki 2007-ben lett Csecsenföld vezetője, teljes mértékben Putyin támogatásától függ. A nyilvános viszály lehetőséget ad neki, hogy visszaszerezze helyét az elnök hűséges közkatonájaként − amely kifejezést rendszeresen használ magára.

Bár Kadirov és számos szövetségese Moszkva ellen harcolt a független Csecsenföldért a Szovjetunió bukása után, apjával együtt oldalt váltottak egy későbbi konfliktusban, amelyet Moszkva megnyert. Oroszország ezután a Kadirov családot helyezte a zömében muszlimok által lakott régió élére.

Dmitrij Utkin Wagner parancsnok, aki az első csecsen háborúban Kadirov ellen harcolt, a csecsen vezető támogatóinak adott válaszában utalt a konfliktusra.

Mindig készen állunk arra, hogy úgy találkozzunk, mint férfi a férfival, hiszen már ismerjük egymást az első és a második csecsen háborúból

− írta a Telegramon közvetített nyilatkozatában.

A viszály akkor robbant ki, amikor mindenki arra vár, hogy mikor indít Ukrajna nagyszabású offenzívát, amelynek célja az ország déli és keleti részén lévő, oroszok által megszállt területek visszaszerzése.

Kadirov erői közel egy év óta az első alkalommal fognak a frontvonalon tevékenykedni.