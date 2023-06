„Tudom, hogy a győzelem mindig a miénk lesz. Nincs más út. És úgy gondolom, hogy országunk a végén a béke és a biztonság garanciája lesz minden nép, a világ minden országa számára” – mondta az orosz vezetőnek egy többgyermekes családapa, akit a Szülői Dicsőség Rendjével tüntettek ki hazájában.

– válaszolta erre Vlagyimir Putyin, aki tehát biztos Oroszország ukrajnai győzelmében.

Vlagyimir Putyin rámutatott, hogy a vele szemben álló katonának lehetősége lett volna elhagyni a „különleges katonai műveleti övezetet”, de úgy döntött, hogy marad, és most, miután orvosi kezelésben részesült, vissza akar térni a harcba.

Miután kiderült, hogy a férfi valóban kész folytatni a szolgálatot, amint felépül, az elnök így szólt: „Grigorij Alekszandrovics, úgy tűnik nekem, hogy ön már megtette, amit megtehetett. Ha ön a védelmi minisztérium kötelékében akar maradni, akkor ezt könnyedén el tudjuk intézni” – idézte az elnököt a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Megjegyezte, hogy a férfinak nagy családja van, és nincs szükség arra, hogy közvetlenül visszatérjen a frontra.

„Hadd adjak utasításokat az ügyben a miniszternek. Bármilyen kérését könnyedén teljesítjük, ebben biztos lehet. Én pedig egyszerűen csak szeretném megköszönni mindazt, amit tesz, nemcsak a saját családjáért, hanem az egész országért, az ország érdekeinek védelméért is” – közölte Vlagyimir Putyin.

A nemrég megtartott katari gazdasági fórumon Orbán Viktor miniszterelnök az orosz–ukrán háborúról is beszélt. Orbán Viktor a lap főszerkesztőjének elmondta, hogy szerinte Ukrajna nem nyerheti meg ezt a háborút Oroszország ellen.

– mondta a kormányfő.

Kijev nem ment el szó nélkül a magyar kormányfő kijelentése mellett, szerintük Orbán Viktor „felmentette” Moszkvát a felelősség alól.

A Kreml örülhet: a magyar kormányfő felmentette Oroszországot az Ukrajna elleni agresszió felelőssége alól. Ugyanezek az európai politikusok tavaly még azt állították, hogy Ukrajnának nincs esélye 72 óránál tovább kitartani. Akkor is tévedtek, és most is tévednek