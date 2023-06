A horvát elnök a náci tisztelgéshez hasonlította az Ukrajnát éltető kifejezést

Zoran Milanovics horvát elnök szerdán egy zágrábi díjátadó ünnepségen újságíróknak azt nyilatkozta, hogy a Szlava Ukrajinyi (Dicsőség Ukrajnának) kifejezés a zsidók és lengyelek meggyilkolására utal vissza a 20. század eleji kelet-európai konfliktusok idején. Az államfő kijelentése felkavarta az állóvizet az országban – írja az Euronews.

Ez a legradikálisabba nyugat-ukrajnai soviniszták jelszava, akik együttműködtek a nácikkal, miközben lengyelek, zsidók százezreit gyilkolták, és megöltek mindenkit, aki a kezük ügyébe került. Ezek tények

– mondta Milanovics a rendezvényen.

A Szlava Ukrajinyi kifejezést a 2014-es orosz beavatkozás, majd a tavaly kezdődő háború óta használják széles körben, és ez az Ukrán Fegyveres Erők hivatalos csatakiáltása is. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendszeresen ezzel a mondattal fejezi be nyilvános beszédeit. Az országban a nemzeti összetartozás jeleként mindenhol elterjedt, hasonlóan a brit háborús szlogenhez, a „Keep Calm and Carry On”-hoz.

Milanovics az ukrán kifejezést a második világháborús náci bábállam, a Független Horvátország szimpatizánsai által használt skandáláshoz hasonlította.

Nincs különbség a „Hazáért, felkészülve!” és a „Dicsőség Ukrajnának!” skandálás között

– hangsúlyozta Milanovics.

A horvát szlogen nyilvános használatát az alkotmánybíróság több határozatával is betiltotta.

Az Euronews beszámolója szerint az elhangzottakat követően Milanovics tévesen azt állította, hogy a két kifejezés egyformán régi, hasonlóan a hírhedt náci német üdvözléshez. „A horvát tisztelgés ugyanolyan régi, mint a Szlava Ukrajinyi és a náci Németországban használt Sieg Heil kántálás. Soha többé nem akarom ezeket meghallani Horvátországban” – mondta.