Halálra késeltek két nőt egy hongkongi bevásárlóközpontban

Két fiatal nő vásárolt Hongkongban, a Diamond Hill-i Hollywood Plaza bevásárlóközpontban, amikor egy férfi késsel támadt rá egyikükre.

A rendőrségi főfelügyelő a CNN-nek elmondta, a támadó – aki, úgy tűnik, nem ismerte a két nőt – a bevásárlóközpontban vásárolt egy kést, ami után néhány percig sétálgatott, majd megtámadta az első szembejövő embert.

A szörnyű incidensről videó is készült, a felvételen az látható, hogy az áldozat barátja megpróbálta elhárítani a támadót, azonban így ő is célponttá vált, és őt is megkéselték.

Alább a támadó elfogásáról készült videót tekintheti meg:

A főfelügyelő közölte,

a két nő súlyos sérüléseket szenvedett, ezért kórházba szállításuk közben meghaltak.

A rendőrség letartóztatta az elkövetőt, a 39 éves munkanélküli férfit gyilkossággal vádolják.

A rendőrség közölte,

a gyanúsított komoly mentális betegségben szenved.

A támadás sokkolta Hongkongot, ugyanis a nagyvárosban viszonylag ritkák az ilyen jellegű erőszakos bűncselekmények.