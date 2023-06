A háború az orosz és ukrán maffiózókat is dilemma elé állította

Jól jövedelmező üzlet vagy hazafias kötelesség? – e kettő közül kell választaniuk a korábban oroszokkal együttműködő ukrán bűnözőknek. Vannak, akik megszakítanak minden kapcsolatot orosz kollégájukkal, azonban vannak olyanok, akik továbbra is inkább együttműködnek. Mások pedig a háború hatásait a saját boldogulásukra használnák fel.

A szervezett bűnözés nem ismer határokat, hiszen gyakran azokat megkerülve működtetik a bűnszervezeteket. Nincs ez másképp Oroszország és Ukrajna esetében sem, ahol a Szovjetunió felbomlása után továbbra is fennmaradtak az addigra már felépített alvilági kapcsolatok, sőt a szervezett bűnözés az 1990-es évektől virágzott a két ország között.

Ugyanakkor mivel Oroszország megtámadta Ukrajnát 2022 februárjában, ez az addigi alvilági kapcsolatokra is hatással volt. Habár az együttműködéseket nyilvánvalóan megzavarta, az orosz és ukrán maffiózók közötti kapcsolatok egy része még továbbra is fennáll – állítja az Euractiv az orosz–ukrán alvilági kapcsolatokról szóló riportjában.

A lapnak többnyire álnéven nyilatkozó ukrán alvilágiak arról beszéltek, a háború miként állította teszt elé az addig bejáratott kapcsolatokat: a legtöbb ukrán Ukrajna oldalára állt, és megszakított minden kapcsolatot orosz „kollégáival”, ugyanakkor voltak olyanok, akik továbbra is a közös munkát választották.

Hazafias bűnözők

A háború ugyanis nemcsak egy elvi kérdés elé állította a bűnözőket, hanem fizikai problémák elé is: Oroszország agressziója ugyanis erősebb fizikai határokat, harcvonalakat és ellenőrző pontokat hozott magával, míg a háború okozta pusztítás és szenvedés dühöt.

A lapnak nyilatkozó egyik maffiózó úgy fogalmazott, hogy a mi–ők ellentét nagyon felerősödött az ukránok és az oroszok között, és ez még a bűnözőkre is hatással volt.

Néhány bűnöző még a háborúban is részt vesz – akár pénzzel, akár jótékonysággal vagy egyenesen fegyvert ragadva.

Ugyanakkor, mint azt megjegyzi, ezek között a „hazafias bűnözők” között vannak olyanok is, akik nem országuk vagy területük védelme miatt csatlakoznak a harcokhoz, hanem úgy akarnak nyerészkedni a háborún, hogy az általuk nyújtott támogatásért cserébe engedményeket kapjanak a hatóságoktól.

Egy másik nyilatkozó szerint a bűnözői kódex egyébként megtiltja a szerintük korruptan működő állammal való együttműködést – minden államot korruptnak tartanak –, ezért ő a háborúban alapvetően nem is a katonáknak segít, hanem saját városának.

Ukrajna helyett Ázsia

Azonban nem minden ukrán bűnöző lett ilyen hazafi: a lap emlékeztet, hogy 2022 tavaszán az ukrán titkosszolgálat semlegesített egy ukrán bűnözői csoportot Odesszában, ami állításuk szerint „együttműködött az ellenséggel, és terrorizálta, megfélemlítette a helyieket”, pedig mindkét odesszai megszólaló szerint a hatóságok a háború kitörése után felszólították őket, hogy hagyjanak fel az orosz kapcsolataikkal, emellett pedig előszeretettel várták az információkat az oroszokkal együttműködő ukrán bűnözőktől.

A lap emellett azt is állítja,

a nagyobb szervezett bűnözői csoportok egyszerűen elhagyták Ukrajnát, hogy helyette Közép-Ázsiában vagy a Perzsa-öböl menti arab államokban folytassák eddigi tevékenységüket.

Az Europol lapnak elküldött válaszok szerint a két ország bűnözői továbbra is együttműködnek, amennyiben korábban is így tettek. A szervezet ügyvezető igazgatója, Catherine De Bolle úgy nyilatkozott, hogy hiába a háború, a szervezett bűnözést továbbra is a profit hajtja, és a legjobb lehetőségeket keresik törvénytelen tevékenységükhöz.

Jelenleg nem látjuk, hogy az orosz és ukrán maffia szakított volna

– fogalmazott.

