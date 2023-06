Egy New York-i étteremben nyitott tüzet egy férfi

Fegyveres támadás történt egy New York-i gyorsétteremben szombat délután, a lövöldöző elmenekült a helyszínről.

Felkavaró biztonsági felvételeken látható, amint egy férfi tüzet nyit egy New York-i vendéglőben szombat délután. A Queens kerületben lévő bangladesi gyorsétterem több vendége is fedezékbe vonult, miután a piros kapucnis pulóvert viselő fegyveres több lövést is leadott.

A helyi rendőrség közölte, hogy egy 35 éves férfit fenékbe lőtt a támadó. Más nem sérült meg, a hatóság szerint nem biztos, hogy a férfi volt a célpont, ugyanakkor nem tudni, mi volt az indíték – írja a New York Post.

A támadás után a lövöldöző elmenekült a helyszínről. A sebesültet stabil állapotban kórházba vitték. A rendőrök nyomozást indítottak.