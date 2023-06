Brüsszelben indít híroldalt a kormány korábbi kommunikációs tanácsadója

Kedden elindul a Fidesz egy korábbi amerikai kommunikációs tanácsadójának új európai uniós híroldala, a Brussels Signal – írja a Szabad Európa. A lap információi szerint egyéves előkészítés után startol el a híroldal.

Az angol nyelvű oldal kiadója azt ígéri, fel fogja rázni az európai uniós közbeszédet azzal, hogy „valós elszámoltathatóságot követel a döntéshozóktól”, és fellép az Európai Unió mérsékelt fősodrától

eltérő véleményen lévők partvonalra szorításával szemben.

Patrick Egan a lap tulajdonosa korábban az Orbán-kormánynak nyújtott nemzetközi kommunikációs szolgáltatásokat. A Szabad Európa információi szerint Orbán Viktor kormányában az indulást hivatalosan bejelentő május 31-i sajtóközleményt megelőzően is pozitív várakozásokkal néztek az új híroldal elé.

A Szabad Európa kormányzati forrása szerint

a kormány azt várja a híroldaltól, hogy hatására többszólamúvá válik a közbeszéd.

A közelmúltban egy másik magyarországi hátterű, kormányzati kötődésű médiaszervezet is megjelent a brüsszeli közéletben. Idén februárban a The European Conservative című, híroldalt is fenntartó folyóirat létesített irodát Brüsszelben – emlékeztet a Szabad Európa.

Egy brit konzervatív lesz a főszerkesztő

A Brussels Signal főszerkesztője, Michael Mosbacher korábban a brit konzervatív think tank Policy Exchange-nél dolgozott, és az Egyesült Királyságban több médiatermék elindításában is részt vett, mint a már megszűnt Standpoint és a még létező The Critic nyomtatott magazin.

Mosbacher a Matthias Corvinus Collegium (MCC) hívására megfordult Magyarországon is. 2021-ben a szervezet budapesti médiakonferenciáján vett részt, majd Békéscsabán, az MCC ottani kirendeltségén tartott előadást.

A tulajdonos felesége fideszes alpolgármester volt

A Brussels Signalt kiadó, Remedia Europe SRL névre hallgató céget tavaly novemberben jegyezték be 275 ezer eurós alaptőkével. A brüsszeli cég birtokosa a budapesti bejegyzésű Remedia Corp Kft., amelyet Patrick Egan tavaly júniusban alapított.

A tulajdonos régebben az International Republican Institute közép- és kelet-európai igazgatójaként dolgozott, jól ismerik az Orbán-kormányban és a Fideszben is.

Felesége, Vizér-Egan Klára korábban Budapest XV. kerületében volt alpolgármester fideszes színekben.

Egan egy másik cége, a stratégiai kommunikációval foglalkozó FWD Affairs Kft. 2010-ben a kormánypárt támogatásával budapesti főpolgármesterré választott Tarlós István kampányának dolgozott. 2014-ben a Miniszterelnökség, 2016-ban pedig a Rogán Antalhoz tartozó Miniszterelnöki Kabinetiroda bízta meg kommunikációs feladatokkal, jelentős részben a nemzetközi kommunikációs tevékenységgel.