Parkolóházból zuhant ki egy medve Brassóban

A brassói városvezetés tájékoztatása szerint a medve hétfő hajnalban bement az AFI bevásárlóközpont emeletes parkolójába, felmászott az első emeletre, majd egy teraszról a mélybe zuhant.

A súlyosan sérült állat ezután elvonszolta magát egy közeli utcába, ott találtak rá a hatóságok. Végül az a döntés született, hogy elaltatják a kínzó fájdalmakkal küzdő medvét – írta meg a Főtér.

A polgármesteri hivatal szerint ugyanarról a medvéről van szó, amelyet az elmúlt héten többször is láttak a városban kóborolni ide-oda. Az AFI bevásárlóközpont Brassó egyik sűrűn lakott részén található, közel a városközponthoz.

Romániában egyre több a panasz a túlszaporodott medveállományra, főleg az ország keleti felén. A településekre bejáró védett állatok okozta gondokra legutóbb Ráduly István, Kovászna megye prefektusa irányította rá a figyelmet, aki szerint a székelyföldi megyében naponta be kell avatkozniuk a csendőröknek, hogy elkergessék a nagyvadakat – számolt be róla az MTI az Observatorul de Covasna megyei lap cikke alapján.

A medvék túl nagy számára figyelmeztetett egy nappal korábban Nicusor Halici, a szomszédos Vrancea megye prefektusa is, miután a nagyvadak a moldvai megyében is egyre több lakott településre járnak be. Rámutatott, hogy

A VADÁSZTÁRSASÁGOK BECSLÉSE SZERINT A KELET-ROMÁNIAI MEGYÉBEN TÖBB MINT 500 NAGYVAD VAN, ez ÖTSZÖRÖSE AZ OPTIMÁLIS EGYEDSZÁMNAK.