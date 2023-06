Belarusz helyett Szlovénia került be az ENSZ Biztonsági Tanácsába

Szlovénia mellett négy másik ország kerül be az ENSZ legfontosabb szervébe. Mandátumuk két évig szól.

Mindössze egy földrész kapcsán volt verseny, hogy melyik ország kerüljön be a 15 tagú ENSZ Biztonsági Tanácsba. Észak-Afrikából csak Algéria, Dél-Amerikából csak Guyana, Dél-Afrikából Sierra Leone, míg Ázsiából csak Dél-Korea indult, így az egyetlen kérdés az volt, hogy ki fogja Kelet-Európa érdekeit képviselni 2024. január 1-jétől kezdve két éven keresztül.

A versenyben az Európa utolsó diktátorának is nevezett Aljakszandr Lukasenka Belarusza, és a tavaly Janez Jansát leváltó Robert Golob Szlovéniája vett részt.

AZ ENSZ KÖZGYŰLÉSE VÉGÜL SZLOVÉNIÁT VÁLASZTOTTA, MÉGHOZZÁ igen nagy FÖLÉNNYEL.

A hazánkkal szomszédos országra 153 tagállam szavazott, míg Belarusz mindössze 38 szavazatot kapott – tudósít róla az Euractiv.

Belarusz egyébként már 2007-ben jelentkezett a tagságra, és több mint egy évtizedig úgy is tűnt, hogy verseny nélkül megkaphatja a pozíciót, ám a 2020-as belorusz elnökválasztás után még elnyomóbbá és véresebbé váltó rezsimet nem igazán szerették volna az ENSZ BT-ben látni, ezért 2021 decemberében Szlovénia is jelentkezett a pozícióra.

Emellett Belarusz helyzetét Oroszország agressziója sem segítette: a 2022. február 24-én elindított invázió előtt ugyanis Belaruszban is felvonult az orosz sereg és onnan indították el csapataik egy részét, de az azóta eltelt több mint egy évben is többször segítette Lukasenka Putyint – legutóbbi tervek szerint Oroszország még atomtölteteket is elhelyezhet majd az országát lassan harminc éve vasmarokkal irányító Lukasenka engedélyével.

Így 2024-től Albánia, Brazília, Gabon, Ghána és az Egyesült Arab Emírségek helyét Algéria, Guyana, Sierra Leone, Szlovénia és Dél-Korea veszi át.

Egyébként a Biztonsági Tanács az egyetlen olyan ENSZ-szerv, ami jogilag kötelező érvényű döntéseket hozhat, például beavatkozásra hatalmazhat fel vagy szankciókat vehet ki. A tanácsban öt állandó tag van, akik vétójoggal is rendelkeznek. A fentebb felsorolt öt ország így az Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Kína és Oroszország mellett foglal majd helyet a szervben. Mellettük még nem állandó tagként 2024-ben jelen lesz Ecuador, Japán, Málta, Mozambik és Svájc is.