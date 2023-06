Már New Yorkot is teljesen elborította a kanadai erdőtüzek füstje

Észak-Amerikában több millió ember számára adtak ki magas kockázatú levegőminőségi figyelmeztetést a Kanadában zajló erdőtüzek miatt − írta meg a BBC.

Az erdőtüzek füstje Ontario és Québec nagyvárosait, köztük Torontót és környékét is ellepte. A füst egészen New York Cityig és Connecticutig eljutott, ahol a levegőminőséget egészségtelennek minősítették. A füst nagy része Quebecből származik, ahol 160 tűz tombol.

Eközben az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) egészségtelennek minősítette a levegő minőségét az ország északkeleti részének nagy részén, különösen azok számára, akiknek már voltak légzési problémáik.

A riasztás New York City és Connecticut nagy részére is kiterjed. Északon Boston, délen pedig Pittsburgh és Washington DC is érintett.

New Yorkban a kedd reggel készült fotókon látszott, hogy a Kanadából délre szállt erdőtűz füstje miatt narancssárga köd borítja a várost.

A közegészségügyi tisztviselők figyelmeztették az embereket, hogy ne mozogjanak a szabadban, és amennyire csak lehet, minimalizálják a füstnek való kitettséget, mivel a levegő minősége azonnali és hosszú távú egészségügyi kockázatokat rejt magában.