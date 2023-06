Az amerikaiak már tudhatják, hogy ki állhat a katasztrofális gátrobbantás mögött

Ahogyan arról már részletesen beszámoltunk, kedd hajnalban felrobbantották a dél-ukrajnai Noha Kahovkában található gátat. Az, hogy pontosan kik állnak az akció mögött, még mindig nem nyert hivatalos megerősítést. Az orosz és az ukrán fél egyaránt egymást vádolja.

Az NBC Newsnak nyilatkozó nyugati tisztségviselők szerint az amerikai hírszerzés a meglévő információk alapján Oroszországot teszik felelőssé a gát felrobbantásával. A portál információi szerint

Az NBC szerint a hírszerzők a robbantás pontos indítékát még vizsgálják, de az biztos, hogy a gát felrobbantása jelentős nehézségeket okoz az ukrán hadseregnek, hadászati és humanitárius problémákat egyaránt. John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője egy keddi sajtótájékoztatón már beszélt az esetről, de egyelőre óvatosan fogalmazott.

– mondta Kirby a Fehér Házban.

Azt is hozzátette: „Megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy kiértékeljük azokat a jelentéseket, amelyek arra mutatnak, hogy Oroszország volt a tettes”. Végül figyelmeztetett, hogy a gát átszakadása által kiváltott áradás katasztrofális lehet a helyi közösségek és a környezet számára, és pusztító hatással lehet Ukrajna energiabiztonságára nézve is.

Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója is megszólalt a kahovkai vízerőmű felrobbantásáról.

A szakember szerint az ukrán oldal, még ha akarta volna, akkor sem lett volna képes a gát felrobbantására.

– írta Bendarzsevszkij Anton a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy tavaly ősszel a gátat az oroszok a beszámolók szerint aláaknásították, hogy megakadályozzák az ukrán ellentámadásnál a potenciális átkelést.

2022 novemberében a gátnál lévő híd egy részét fel is robbantották – igazolhatóan az oroszok –, hogy teljesen megsemmisítsék a másik oldalra átvezető utat – jegyezte meg.

A figurális nagy piros gomb az oroszok kezében volt, ahogy a gát feletti kontroll is. [...] Az időzítés elég kézenfekvő, tavaly ősszel már volt orosz fenyegetés a gát robbantására, sőt, egy részét az oroszok fel is robbantották. Illetve az is kérdés, hogy másfél hónappal előtte miért zárták el az oroszok a zsilipek egy részét (a gépház feletti kontroll náluk volt), hogy rekordszintre hozzák a gát mögötti vízmennyiséget