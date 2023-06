Két újabb republikánus száll szembe Trumppal

Lassan szinte kezd véglegesen összeállni, hogy kik fognak rajthoz állni a 2024 februárjában kezdődő republikánus előválasztáson elnökjelölt-aspiránsként, hiszen az utóbbi időben újabb nevekkel bővült az eddig leginkább Trump-imitátorokból álló verseny.

Mint bemutattuk, tavaly novemberben még az előválasztási szezont – Amerikában rendkívül hosszú egy választási kampány, általában már a választás előtt jóval egy évvel elkezdődik – az élről váró Ron DeSantis egy elég szerencsétlen Twitter-beszélgetésben jelentette be indulását. A technikai malőrökkel tarkított bejelentését nemcsak republikánus versenytársai, hanem még Joe Biden is kifigurázta.

Utána nem sokkal Tim Scott dél-karolinai szenátor is bejelentette indulását, aki eddig csak fontolgatta e lépését – egyébként Scott az egyetlen afroamerikai republikánus szenátor a szenátusban –, majd Donald Trump egykori alelnöke, a Trump-szavazók által árulónak tartott Mike Pence is benyújtotta a szükséges papírokat az előválasztáson való részvételhez, míg hivatalos bejelentését szerda este Iowában, az előválasztás első államában fogja megtenni.

Most pedig egy újabb elnökjelölt-aspiránssal bővül a lista, aki Pence-szel szinte egy időben helyezi magát majd a rajtvonalra: Chris Christie, New Jersey korábbi kormányzója.

Gyűlnek a Trump-ellenes jelöltek

Christie, aki korábban ügyészként és lobbistaként is dolgozott, mielőtt 2010-ben politikusnak állt New Jersey kormányzójaként (egészen 2018-ig töltötte be ezt a pozíciót), egy igazi Trump-ellenes jelölt – mindezt annak ellenére, hogy korábban még a Trump-adminisztráció munkáját is segítette az opioid- és drogkrízis kapcsán felálló tanácsadói bizottság vezetőjeként, ahogy korábban személyes kapcsolat is fűzte Amerika 45. elnökéhez, de a 2020-as elnökválasztáson például a Joe Bidennel tartott vitákra való felkészítésével is segítette.

A fordulópont Trumphoz való viszonyában a 2020-as novemberi választások után állt be: a választás estéjén az ABC kábelcsatornán meghívott szakértőként élő adásban ítélte el, amiért Trump már aznap este győztesnek nyilvánította ki magát, miközben a koronavírus-járvány miatt akkor a szavazatok többségét egyáltalán nem számolták meg – sőt fel se bontották –, majd a Bidennel szemben alulmaradó republikánus elnök azon hamis narratíváját is élesen támadta, hogy a győzelmet Biden és a demokraták csalással vették el előle.

Christie emellett azon kevés országosan ismert republikánus politikusok közé tartozott, aki a Capitolium január 6-i ostroma után támogatta, hogy másodjára is elindítsák Trump ellen az impeachmenteljárást.

Továbbá magát az elnököt okolja az öt – egyes olvasatok szerint hét – emberi életet követelő támadásért.

Christie azóta többször is hangoztatta, hogy a Republikánus Párt már inkább egy Trump köré épített kultuszhoz hasonlít, sőt a republikánusok számára a nem túl sikeres félidős választások után – a képviselőházban csak egy nagyon szűk többség lett meg, a szenátusban még egy mandátumot is veszített a párt – azzal is megvádolta Trumpot, hogy miatta maradt el a várt „piros hullám”, mivel több csatatérállamban is olyan jelölteket választott ki személyesen, akiknek esélyük sem volt, hogy győzzenek.

Ez történt például az abszolút nyerhető Pennsylvániában, ahol a celebdoktor Mehmet Oz jelöltségét harcolta ki a korábbi elnök, míg Georgiában az egykori amerikai focista Herschel Walker szerezte meg az induláshoz való jogot az előválasztáson, hogy aztán mindketten alulmaradjanak a demokrata szenátorjelöltekkel szemben.

Trump egykori tanácsadója akkor úgy fogalmazott, hogy Trump önző, és képtelen egy, a párt számára is jó politikai stratégia összeállítására.

„Ez megint jól megmutatja, hogy a politikai ösztönei nem a pártról, nem az országról, hanem kizárólag róla szólnak” – állt bele a félidős választások után Christie a korábbi elnökbe.

Christie indulásával ő lesz a harmadik olyan jelölt, aki nem azzal próbálja megszólítani a republikánus szavazókat, hogy magát a következő Trumpnak állítja be, csak állításuk szerint, ellentétben az eredetivel, ők képesek lennének megszólítani a bizonytalanokat és legyőzni az újrázásra készülő Joe Bident. Asa Hutchinson és Mike Pence után Christie is keményen fog odaszólni korábbi bajtársának.

Egyszerre villámhárító és kalapács

Christie-nek ez nem az első elnökjelölt-aspiránsi kampánya lesz, már 2016-ban is nekifutott, hogy megszerezze a végső jelöltséget. Az akkori előválasztás kezdete előtt még pole-pozícióból várta a versenyt, de végül jóval idő előtt fel kellett adnia kampányát.

Az akkori New Jersey-i kormányzó már 2016-ban is megmutatta, hogy kemény, agresszív vitázó, és könnyűszerrel száll bele más politikusokba: a New Hempshire-ben tartott előválasztás előtti vitán például sikerült úgy lejáratnia az akkor még esélyesnek számító Ricki Rubiót, hogy a floridai szenátor mindössze az ötödik helyet szerezte meg az északi államban, amivel Rubio le is mondhatott elnökjelölti céljairól.

Vélhetően idén már eleve csak az az egyetlen oka az indulásának, hogy Trumpnak súlyos ütéseket bemérve gyengítse a több súlyos jogi eljárással is szembenéző egykori elnök előválasztási kampányát.

Erre pedig eddig senki sem volt hajlandó: annak ellenére, hogy a keresztény-konzervatív ideológiával, a család fontosságával kampányoló párt jelenleg vezető jelöltjeként Trumpot egy polgári peres eljárás során kárpótlási díj fizetésére kötelezték feltételezett szexuális zaklatása miatt.

A legtöbb elnökjelölt-aspiráns ahelyett, hogy ezt a vád szerint Trump tudtával, Stormy Daniels felnőttfilmesnek kifizetett hallgatási pénz ügyét kihasználta volna, besorolt Trump mögé, és egy, a volt elnök és az egész Republikánus Párt elleni boszorkányüldözésnek állították azt be. Egyedül a jelenleg esélytelenek nyugalmával induló Asa Hutchinson szólt oda Trumpnak, aki eleve arra szólította fel a volt elnököt, hogy el se induljon az elnökválasztáson.

Esélye ugyanis Christie-nek sincs sok: egy decemberi közvélemény-kutatás szerint mind rá, mind a szintén Trump-kritikus Hutchinsonra a republikánus szavazók 70 százaléka nem szavazna.

Ennek ellenére még korábban azt nyilatkozta, hogy csak abban az esetben indul el, ha egyértelmű esélyt lát a végső győzelmére, pedig egyáltalán nem valószínű, hogy a választók honorálni fogják majd, amiért a vitákon és a kampány folyamán vélhetően végig Trumpot fogja támadni, így eleve kérdéses, meddig tudja majd életben tartani a kampányát.

Már pedig az elnökjelöltség megszerzéséhez továbbra is Trump 2016-os szlogenje, a Make America Great Again kapcsán csak MAGA-tábornak nevezett lojális Trump-szavazókon vezet az út. Ha Christie-nek sikerül Trumpot hiteltelenné tenni számukra a tévés vitákon – igaz, ehhez teljesítenie kellene a részvételhez szükséges előírásokat (mérhető támogatottság, bizonyos mértékű adomány összegyűjtése) –, akkor ezzel elérheti, hogy például Ron DeSantis, vagy más, a moderált republikánus szavazók mellett a MAGA-tábor számára is elfogadható jelölt szerezze meg az elnökjelöltséghez szükséges 1234 delegáltat a 2024. július 15–18. között Milwaukeeben tartott jelölőgyűlésen.

(Borítókép: Donald Trump és Chris Christie 2016. március 14-én. Fotó: Sean Rayford / Getty Images)