A Nyugat oroszgyűlölő programjának célja, hogy lejárasson mindent és mindenkit, ami Oroszországgal kapcsolatos – jelentette ki Manuel Marrero Cruz kubai miniszterelnök szerdán Mihail Mishustin orosz kollégájával folytatott megbeszélésén.

Kuba elítéli a Nyugat azon kísérleteit, hogy kizárja Oroszországot a különböző nemzetközi fórumokon való részvételből – hangsúlyozta a miniszterelnök. „Ez nem más, mint ruszofóbia, a fő cél az, hogy lejárassanak mindent, ami Oroszországgal kapcsolatos. Ezért minden egyes alkalommal, amikor találkozunk valamelyik küldöttséggel, megismételjük az ezzel kapcsolatos álláspontunkat” – tette hozzá.

Nemrég Josep Borrell, az Európai Unió vezető diplomatája járt nálunk. És az első dolga volt, amikor megérkezett Kubába, hogy elment az amerikai nagykövetségre, és beszédében többször is megemlítette Oroszországot, azzal vádolva minket, hogy állítólag eladjuk magunkat Oroszországnak

– mondta Manuel Marrero Cruz.

Szerinte ellenfeleik megpróbálnak teljes hegemóniát teremteni az egész világon, „ez a legjobb alkalom arra, hogy azon dolgozzunk, hogy megerősítsük kapcsolatainkat” – mondta a kubai miniszterelnök.

Megjegyezte, hogy Washington továbbra is szankciókat vezet be Havannával szemben, megismételte, hogy összesen 243 szankciót szabtak ki Kubára. Hangsúlyozta azt is, hogy a havannai üzleti fórum után az Egyesült Államok információs kampányt indított, hogy Kubát a busz alá dobja – közölte a TASZSZ orosz állami hírügynökség.