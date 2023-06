Bosszúszomjas ellentámadást indítottak az ukránok

Több független forrás is megerősítette, hogy az elindult az ukrán hadsereg nagy offenzívája. A hadszíntéren már a fejlett nyugati fegyverrendszerek is megjelentek. Az ellentámadás elsődleges célja, hogy elvágja az orosz utánpótlási útvonalakat, és megszakítsa az összeköttetést a Krím és Oroszország között.

A The Washington Postnak nyilatkozó, névtelenségüket megőrizni kívánó ukrán tisztségviselők megerősítették, hogy megindult az ukrán hadsereg régóta hangoztatott, nagy ellentámadása, melynek célja Ukrajna területi integritásának teljes helyreállítása.

Az ukrán erők fokozták támadásaikat a fronton, főleg az ország délkeleti területein.

Az ukrán hadsereg egyértelmű célja a területi integritás visszaállítása mellett, hogy hadi sikereket elérve fenntartsa az ország nyugati támogatását.

Mit lehet tudni a támadásról?

A ukrán csapatok között vannak nyugati fegyverekkel felfegyverzett és NATO-taktikára kiképzett speciális támadóegységek. Orosz katonai bloggerek súlyos harcokról számoltak be Zaporizzsja térségéből. Ez az a terület, amit a szakértők már régóta az ellentámadás lehetséges célpontjának tartottak.

A támadás célja, hogy az ukrán erők elvágják azt a szárazföldi folyosót, ami Oroszországot összeköti a Krím félszigettel, miközben elvágják a létfontosságú orosz utánpótlási útvonalakat.

További cél lehet Melipotol felszabadítása, amelyet az orosz erők a megszállt területek fővárosává tettek meg. Egyre több hír jelent meg arról is különböző forrásokban, hogy a nyugati fegyverek is megjelentek a hadszíntéren. A BILD szerint az ukrán erők délkeleten már Leopard 2-es harckocsikat is bevetettek az ellentámadás során, és élesben tesztelik az amerikai és brit harcjárműveket is.

Fokozódni fognak a harcok

Jól kiképzett ukrán csapatok gyülekeztek a frontvonal közelében lévő stratégiai helyszíneken az elmúlt napokban, mondták nyugati tisztviselők a múlt héten.

Az ABC Newsnak két ukrán tisztségviselő, köztük egy Volodimir Zelenszkij elnökhöz közeli forrás is megerősítette, hogy az ukrán ellentámadás aktív szakasza zajlik. Az offenzíva kezdetét orosz források is megerősítették. Maga Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-vezér mondta azt, hogy a fronton zajló események az offenzíva kezdetét jelzik, és Ukrajna fokozni fogja támadásait.

