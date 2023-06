Megingott a talaj Vlagyimir Putyin lába alatt, a legrosszabbra kell felkészülnie

Az orosz elitben egyre sötétebb hangulat uralkodik Vlagyimir Putyin ukrajnai háborújának kilátásait illetően, még a legoptimistábbak is a „befagyasztott” konfliktust tartják a Kreml számára a jelenleg elérhető legjobb eredménynek.

A politikai és üzleti elitben sokan belefáradtak a háborúba, és azt szeretnék, ha abbahagynák, bár kétlik, hogy Putyin leállítja a harcokat – mondja hét, a helyzetet jól ismerő, de a téma érzékenységére hivatkozva neve elhallgatását kérő személy a Bloombergnek. Bár egyelőre senki sem hajlandó szembeszállni az elnökkel az invázió miatt, a vezetésébe vetett abszolút hit megrendült – állították négyen is a lap forrásai közül.

Egy vereséggel felérő győzelem juthat csak Putyinnak

A legkedvezőbb perspektívát az év későbbi részében folytatott tárgyalások jelentenék, amelyek „befagyasztanák” a konfliktust, és lehetővé tennék Putyin számára, hogy pirruszi győzelmet hirdessen, az elfoglalt ukrán területek megtartásával – mondták ketten.

„Az elit holtponton van: félnek attól, hogy bűnbakká válnak egy értelmetlen háborúért” – mondta Kirill Rogov, egy volt orosz kormánytanácsadó, aki az invázió után elhagyta az országot, és most a Re:Russia nevű, bécsi székhelyű elemzőközpontot vezeti.

Igazán meglepő, hogy az orosz elit körében mennyire elterjedt az a gondolat, hogy van esély arra, hogy Putyin nem nyeri meg ezt a háborút

– vélekedett Rogov.

A Bloomberg megjegyzi, hogy mivel a Kremlnek egy olyan ukrán ellentámadással kell szembenéznie, amelyet az Egyesült Államok és Európa több milliárdos fegyverzetével támogatnak, az orosz tisztviselők nem számítanak jelentős előrelépésre a csatatéren, pláne, ha figyelembe vesszük azt, hogy télen a moszkvai erők alig haladtak előre, és nagy veszteségeket szenvedtek.

Az orosz elit beletörődött sorsába

Az Oroszországot ért belső támadások fokozták a bizonytalanság érzését, beleértve a múlt heti, Moszkvát célzó dróntámadásokat. A harcok átterjedtek az Ukrajnával határos Belgorodra is. Azonban Putyin és vezető tisztségviselői ragaszkodnak ahhoz, hogy Oroszország győzni fog, még akkor is, ha már nem teljesen világos, mi számít győzelemnek, miután hadseregének nem sikerült elfoglalnia Kijevet a háború elején. Egyelőre nincs jele annak, hogy belső köréből bárki is puccsot kísérelne meg ellene.

Az elitben a legtöbben lehajtják a fejüket, és folytatják a munkájukat, mert meg vannak győződve arról, hogy nem tudják befolyásolni az eseményeket – állítja négy, a helyzetet ismerő személy. Putyin nem mutatja jelét annak, hogy véget akarna vetni a háborúnak – ezt öten erősítették meg.

A Kreml az elmúlt évtizedek legkeményebb elnyomását alkalmazza, még az enyhe ellenvéleményeket is börtönbüntetéssel sújtja.

Eddig a felmérések szerint az átlagos oroszok többsége továbbra is Putyint támogatja, aki a szovjet korszak nosztalgiáját Oroszország birodalmi múltjával vegyítve azt hangoztatja, hogy az ország érdekeit védi, Kelet- és Dél-Ukrajna területeinek elcsatolásával pedig történelmi földeket követel vissza.

Nem látni a fényt az alagút végén

Mivel a harcok vége egyelőre nem látszik, az orosz tisztviselők és milliárdos mágnások tudják, hogy akár évekig tartó nemzetközi elszigeteltséggel és a Kremltől való egyre mélyülő függőséggel néznek szembe, mivel Putyin arra kényszeríti a gazdasági szereplőket, hogy támogassák a háborús erőfeszítéseket, és megtiltja a körülötte lévőknek, hogy elhagyják posztjukat.

Őket és családtagjaikat vagyonbefagyasztással és utazási tilalommal sújtották az amerikai és európai szankciók értelmében, amelyek az orosz gazdaságot a világ egyik legsúlyosabb szankcióval terhelt gazdaságává tették, felborítva a globális piacokra való több évtizedes integrációjukat.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin. Fotó: Gavriil Grigorov / Sputnik / AFP)