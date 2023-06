Megszólalt Putyin, nyilvánvaló bizonyítékokról beszélt

Az ukrán védelmi erők folytatják az előrenyomulást Bahmut közelében, emellett Donyeck és Zaporizzsja térségében is sikereket értek el. A front legalább négy szektorában folytatódtak az ellentámadások – írja az Unian.

Az Institute for the Study of War elemzése megjegyzi, az orosz védelmi minisztérium szerint a megszállók visszaverték az ukrán csapatok korlátozott és lokális szárazföldi támadásait Kreminna közelében.

Ugyanakkor az ukrán csapatok közel másfél kilométert haladtak előre a fronton, miközben folytatták offenzívájukat Bahmut közelében.

Az ukrán védelmi erők a donyecki terület nyugati részén, Donyeck és Zaporizzsja régió határának közelében is folytatták a korlátozott ellentámadási műveleteiket, és taktikai sikereket értek el ezeken a területeken. Egy orosz forrás szerint Zaporizzsja nyugati részén sikereket értek el az ukránok.

Elemzők meg vannak győződve arról, hogy a déli fronton folyó háborút irányító orosz parancsnokság struktúrája nem világos, és valószínűleg átfedések vannak benne. A szakértők a nyilvános információk elemzésével arra a következtetésre jutottak, hogy Romancsuk, Teplinszkij, Kuzovlevoj és Geraszimov tábornokok felelősek ezért az irányításért. A köztük lévő kapcsolat továbbra is tisztázatlan.