Zelenszkij bejelentette: megindult az ukrán ellentámadás

Volodimir Zelenszkij egy szombat délutáni, Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatón erősítette meg, hogy megindult az orosz erők elleni, régóta hangoztatott ukrán ellentámadás.

Zajlik az ellentámadás és más védelmi akciók

– fogalmazott az ukrán elnök. Zelenszkij további részleteket nem árult el arról, hogy az ellentámadás jelenleg milyen fázisban van – írja a BBC. A híresztelések szerint az ukrán csapatok keleten, Bahmutnál és délkeleten, Zaporizzsja közelében nyomultak előre, miközben nagy hatótávolságú csapásokat mértek orosz célpontokra.

Független elemzők már a napokban is arról beszéltek, hogy megindulhatott az ukránok ellentámadása, de ők maguk akkor ezt még cáfolták. Az ellentámadás hírét már az orosz fél, sőt konkrétan Vlagyimir Putyin orosz elnök is megerősítette. „Határozottan kijelenthetjük, hogy az ukrán offenzíva megkezdődött” – fogalmazott az orosz elnök még pénteken.

Zelenszkij erre is reagált az szombati sajtótájékoztatón, a BBC szerint „érdekesnek” nevezte Putyin szavait.

Fontos, hogy Oroszország mindig azt érezze, nincs már sok ideje hátra. Az ukrán katonai vezetés remek hangulatban van, mondják el ezt Putyinnak

– mondta Zelenszkij.

Mit lehet tudni az offenzíváról?

Az ukrán hadsereg egyértelmű célja a területi integritás visszaállítása mellett, hogy hadisikereket elérve fenntartsa az ország nyugati támogatását.

A ukrán csapatok között vannak nyugati fegyverekkel felfegyverzett és NATO-taktikára kiképzett speciális támadóegységek. Orosz katonai bloggerek súlyos harcokról számoltak be Zaporizzsja térségéből. Ez az a terület, amit a szakértők már régóta az ellentámadás lehetséges célpontjának tartottak.

A TÁMADÁS CÉLJA, HOGY AZ UKRÁN ERŐK ELVÁGJÁK AZT A SZÁRAZFÖLDI FOLYOSÓT, AMI OROSZORSZÁGOT ÖSSZEKÖTI A KRÍM FÉLSZIGETTEL, MIKÖZBEN ELVÁGJÁK A LÉTFONTOSSÁGÚ OROSZ UTÁNPÓTLÁSI ÚTVONALAKAT.

További cél lehet Melitopol felszabadítása, amelyet az orosz erők a megszállt területek fővárosává tettek meg. Egyre több hír jelent meg arról is különböző forrásokban, hogy nyugati fegyverek is megjelentek a hadszíntéren. Az ukrán erők délkeleten már Leopard 2-es harckocsikat is bevetettek az ellentámadás során, és élesben tesztelik az amerikai és brit harcjárműveket is. A harcok várhatóan egyre intenzívebbé válnak Ukrajna déli és keleti régióiban.

