Donald Trump ártatlannak vallotta magát a bíróságon a titkos iratok ügyében

A tárgyalóteremből származó beszámolók szerint Donald Trump ügyvédje útján közölte a bíróval, hogy ártatlannak tartja magát az ellene felhozott vádakban. Azt megelőzően Donald Trumpot a büntetőeljárás szabályainak megfelelően nyilvántartásba vették – írja az MTI.

A keddi bírósági megjelenés előtt Donald Trump a közösségi oldalán megismételte, hogy az eljárást az ellene zajló „boszorkányüldözés” részének tartja.

A volt elnök az ellene történt újabb vádemelésről saját maga számolt be még múlt csütörtökön, és akkor egy videóban a nyilvánosság előtt is kijelentette, hogy ártatlan. Kedden a Miami bíróság épületénél mellette és ellene tüntetők fogadták Donald Trumpot, valamint kisebb szimpátiatüntetést New Yorkban a Trump-toronyháznál is tartottak támogatói.

Donald Trump a zuhanyzójában is rejtegetett titkos dokumentumokat

Mint írtuk, összesen 37 vádpontban gyanúsítják Donald Trump volt amerikai elnököt, hogy titkos amerikai dokumentumokat rejtett el floridai birtokán, például annak zuhanyzójában, illetve dísztermében, valamint hogy hazudott a nyomozó hatóságoknak.

A vád szerint ezután megpróbálta megakadályozni a dokumentumok kezelésével kapcsolatos vizsgálatot. Trump, aki 2024-ben ismét indul az amerikai elnökválasztáson, tagadta vétkességét.

A Donald Trump elleni vizsgálatok felügyeletére az igazságügyi miniszter által kinevezett különleges ügyész a volt elnököt többi között az igazságügyi szervek munkájának akadályozásával, a hatóságok félrevezetésével és a kémkedésről szóló törvény megsértésével vádolja.