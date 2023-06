Oroszországba utazott Szijjártó Péter

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtök reggel a Budapest Airportról jelentkezett be közösségi oldalán. Mint írta, irány Szentpétervár, a Nemzetközi Gazdasági Fórum immár hetedik alkalommal.

Magyarország energiaellátása továbbra sem ideológiai vagy politikai kérdés, mert fűteni továbbra is csak gázzal lehet

– tette hozzá Szijjártó.

Szijjártó Péter nemrég New Yorkban járt, ahol Newsmax csatorna National Report című műsorának adott interjút. A műsorban emlékeztetett rá, hogy a kárpátaljai magyarok is megszenvedik a háborút, mivel őket is besorozzák a hadseregbe.

Kitért arra is, Magyarország – mint szomszédos ország – nagyon komolyan szembesül a háború hatásaival, „látjuk az ukrajnai emberek szenvedését, beleértve az ott élő magyarokat is, ezért azt szeretnénk, hogy ez a szenvedés véget érjen”. Ezt követően a kormány szokásossá vált álláspontját ismételte meg, miszerint: „Ahhoz, hogy ez a szenvedés véget érjen, az egyetlen út a háború befejezése. Tehát tűzszünet, béketárgyalások, fenntartható béke.”