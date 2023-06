A bostoni hullaház testrészekkel üzletelő vezetőire csaptak le

A Harvard Egyetem Orvosi Karához tartozó Medical School halottasházának vezetője is aközött az öt ember között van, akiket testrészek ellopásával és azok kereskedelmével vádol a bíróság.

Az 55 éves Cedric Lodge-ot és társait azzal vádolják, hogy testrészekkel kereskedtek a feketepiacon 2018 és 2022 között. Az ügyészség szerint Lodge, aki 1994 óta áll a Harvard Egyetem alkalmazásában, időről időre beengedte az orvosi intézmény halottasházába a lehetséges vásárlókat, akiknek megengedte, hogy megnézzék a tetemeket és kiválasszák a megvásárolni szánt testrészeket. A vevők aztán jó áron továbbadták, amiket vásároltak.

Lodge egyébként otthonába is vitt magával haza testrészeket, fejeket, agyat, bőrt és csontokat. 63 éves feleségét is megvádolták tettestársként, mert gyakorta postán küldött testrészeket a vevőknek. Megvádoltak egy hatodik embert is, aki részt vett a bűnszervezetben és Arkansasban az egyik halottasházból csempészett ki testrészeket.

A Harvard Medical School halottasházának az emberek oktatási, tudományos és kutatási célból ajánlották fel testüket, haláluk után. Amikor már nem volt szükség a tetemekre, azokat elhamvasztották és urnában visszaküldték a donor családjának, vagy a helyi temetőben helyezték örök nyugalomra.

A vádlottakat azzal gyanúsítják, hogy egy országon belüli bűnszervezet tagjai voltak, akik Bostonból és Arkansasból loptak el és értékesítettek emberi testrészeket.

George Daley, a Harvard Orvosi Karának dékánja szerint

felháborító, hogy ilyen felkavaró dolog megtörténhetett az egyetem területén."

Hozzátette, márciusban hallottak először ennek lehetőségéről és akkor elkezdték vizsgálni a naplókat, amelyek azt rögzítették, hogy mikor érkeztek hamvasztásra halottak, illetve hogy Lodge mikor tartózkodott a kampuszon, hogy utólag kiderítsék, mely önkéntesen felajánlott emberi testek lehettek érintettek a szervkereskedelemben – írta összeállításában az al-jazeera.

Amerikában évtizedek óta menő üzlet a szervkereskedelem

Nem ez a bostoni az egyetlen ilyen természetű ügy. 2007-ben nagy port vert fel egy philadelphiai eset, amikor kiderült, hogy három hullaházban is a hozzátartozók tudta nélkül boncoltak holttesteket, és értékesítették a szerveket. Havonta több száz halott érkezett hozzájuk, így rövid idő alatt feltehetően milliókat kerestek.

A New York Daily News riportere szerint egy hullából százezer dollár értékben is (csaknem 17,5 millió forint) kiárusítottak szerveket, testrészeket a felderített ügy tettesei. A philadelphiai boncdoktorok és a halottakat felhajtó ügynökök a havi több száz hullából rövid idő alatt feltehetően milliókat zsebelhettek be.

2018-ban kilenc évet kapott egy amerikai üzletember.Arthur Rathburn halott emberek szerveivel kereskedett. A szerveket és testrészeket orvosi tanszékeknek adta el – írja összeállításában a Reuters. Rathburn a szervekből mintegy 13 millió dollárt szedett össze 1997 és 2013 között. Az egyik FBI-ügynök vallomása szerint a férfi a testrészeket egy hatalmas raktárban, lefagyasztva tárolta. Amikor rajtaütöttek, akkor a különböző emberi maradványokat egymásra dobálva találták meg az épületben.

Korábban elkapták Rathburn egykori feleségét és egy másik férfit, Steve Gore-t, őket szintén bűnösnek találták, de később hajlandóak voltak tanúskodni Rathburn ellen.

Steve Gore korábban ötezer ember több mint 20 ezer testrészével üzletelt több mint egy évtizeden keresztül, őt 2014-ben kapcsolta le az FBI.

