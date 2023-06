Nagy erősségű földrengés rázta meg a Kaliforniai-öblöt

Erős, 6,4-es erősségű földrengés rázta meg vasárnap a dél-amerikai Kaliforniai-öblöt – közölte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ (EMSC). Hozzátették, a rengés középpontja tíz kilométer mélységben történt – írta a Reuters.

A mexikói polgári védelmi hivatal közölte,

az érintett területről nem érkezett jelentés károkról.

Ugyanakkor azt javasolták, hogy az öbölben tartózkodó hajók és a part menti lakosság tegyen óvintézkedéseket az esetlegesen fellépő áramlatok miatt. Hozzátették, a tengervíz szintjének kisebb, néhány centiméteres ingadozásai észlelhetők a rengés térségében.

Az amerikai cunami-előrejelző rendszer közölte, az Egyesült Államok nyugati partvidékét, Brit Kolumbiát és Alaszkát sem fenyegeti cunamiveszély. Az amerikai földtani intézet (USGS) a földrengést 6,3-es erősségűre becsülte.

Júniusban világszerte észleltek földrengéseket

Az utóbbi időben több helyen is észleltek földrengéseket, Európát is érintette a jelenség. Romániában szombat délután történt földrengés, helyi idő szerint 13.13-kor a Buzau megyei Vráncsa szeizmikus zónában. A rengés 4,3-as erősségű volt az Országos Földfizikai Intézet (INFP) közlése szerint. Június elején a mostaninál jóval erősebb – 5,3-as erősségű – földrengés volt Arad megyében, több épületben is károkat okozott.

A romániai földrengést Magyarország több pontján is lehetett érezni.

Az ELKH FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közölte, június 6-án Békéscsabáról, Gyuláról, Kisdombegyházról, Szegedről, Kecskemétről, Budapestről érkeztek bejelentések a rengésről. Károkról nem érkezett jelentés.

Június 6-án Horvátországban is földrengés volt Eszék közelében, a magyar határtól tíz kilométerre. Az obszervatórium szerint elképzelhető, hogy aföldmozgást a határ magyarországi oldalán is érzékelhették.

Franciaországban is földrengés volt. Ritka, 5,8-as erősségű földrengés rázta meg június 16-án, pénteken este Nyugat-Franciaország nagy részét, a helyi szeizmológiai hivatal „nagyon erősnek” nevezte a rengést. A Fülöp-szigeteket pedig június 15-én rázta meg egy szintén erős földrengés.