Játékkonzollal irányítják a tengeralattjárót, amely a Titanicnál tűnt el

A személyzet egyik tagja négy turistával együtt tartott az Atlanti-óceán mélyére az OceanGate egyik tengeralattjárójával, a Titannal, amely körülbelül két órával az indulást követően már nem küldött magáról jelet. A keresésükre azóta amerikai és kanadai hajók indultak, ám nem egyszerű a helyzetük, mivel a mentőakciót 4000 méteres mélységben kell megszervezni. Mint kiderült, a tengeralattjáró összesen 96 órányi oxigénkészlettel rendelkezik, így körülbelül még két napra elegendő maradhatott a fedélzetén lévőknek. A feltételezések szerint az utasok között van Paul Henry Nargeolet, a francia haditengerészet egykori parancsnoka, illetve Hamis Harding brit milliárdos üzletember, aki korábban már az űrben is járt.

A Titant gyártó OceanGate Stockton Rush nevéhez fűződik, aki a világ legfiatalabb repülőgép-szállító pilótája lett 1981-ben, 19 évesen. Más érdemei is vannak, mivel 1989-ben egymaga épített egy Glasair III-as repülőgépet, amellyel még ma is repül, illetve készített egy Kittredge K–350 típusú kétszemélyes merülőhajót, amellyel eddig több mint 30 merülést hajtott végre. Kézenfekvő volt, hogy a jövőben is ezzel foglalkozzon, így 2009-ben megalapította az OceanGate-et, amellyel 2015 óta három óceánba is utakat terveznek. A Titan a második a Cyclops osztályú merülőhajók között, és ugyan nem tudni, összesen eddig hány utat teljesített, a hírek szerint idén nem ez az első – 2022-ben pedig több hét alatt tíz merülést hajtott végre – írja a Daily Mail.

A WC az ablak mellett van

A Titan megalkotásában a NASA Marshall Űrrepülési Központjának egy mérnökcsoportja is közreműködött, ez a legtermetesebb és egyben legnagyobb látómezővel rendelkező búvárhajó. Egy 670 cm × 280 cm × 250 cm nagyságú, szénszálas hajótesttel bíró tengeralattjáró, amely 4000 méteres mélységig képes lemerülni, így az érdeklődők több tízezer dollár fejében a Titanic roncsait is megtekinthetik vele. Több mint 10 ezer kilót nyom, maximum három csomós sebességgel tud haladni, illetve 40 ezer lumen külső fénnyel, Teledyne 2D szonárral és 4K-s kamerával szerelték fel.

A Titanic roncsához tartott a Titan nevű tengeralattjáró, amikor megszakadt vele a kapcsolat

A kényelem érdekében az elektronikát és egyes vezérlőegységeket a hajótesten kívül helyezték el, így növelve a személyzet és a berendezések számára rendelkezésre álló helyet. A fedélzeten található egy WC is, ám az közvetlenül az ablak mellett van, így némi privát szférára nem sok esély van. A tengeralattjárót egy Playstation-kontrollerre hajazó szerkezettel irányítják, amelyben nincs GPS-rendszer, így a felszínen lévő csapat által küldött szöveges üzenetek irányítják. A Titanban lévő nagy méretű digitális kijelző több külső 4K-kamera élő közvetítését mutatja az utasoknak. Emellett RTM-rendszert is beleszereltek, ami képes elemezni a nyomásváltozás hajóra gyakorolt hatásait, amikor a hajó mélyebbre merül, így időben tudja jelezni, ha probléma lépne fel, hogy minél hamarabb a felszínre jussanak.

A hajóból való kijutás a felszínre érést követően ugyanakkor nem olyan egyszerű, mivel a bent lévőket kívülről 17 csavar zárja be. A merülések egyenként akár 10 órát is igénybe vehetnek, a résztvevők összesen 10 napot töltenek a tengeren egy nagyobb hajó fedélzetén.

Nincsenek kapcsolók és olyan dolgok, amelyekbe beleütközhetnénk, egyetlen gombunk van a bekapcsoláshoz. Minden mást érintőképernyőkkel és számítógépekkel végeznek, így az utasok valóban a jármű részévé válnak

– mondta még egy tavalyi interjúban a cég vezérigazgatója, Stockton Rush.

Az alábbi, CBC által forgatott videóban pedig megnézheti, pontosan hogyan is néz ki belülről a Titan.