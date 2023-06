Törmelékeket talált az eltűnt tengeralattjáró keresésére induló kutatórobot

A Sky News beszámolója szerint azt közölték, hogy a szakértők kiértékelik az információt. Korábban a parti őrség azt mondta, hogy a keresési és mentési művelet továbbra is „aktív”, egyelőre nem tervezik, hogy felhagynak a Titan megtalálásával.

Megerősítették azt is, hogy a francia Victor 6000 mélytengeri robotot is bevetették. Eközben a kanadai Horizon Arctic hajó is bevetette saját távirányítású járműjét, amely a tengerfeneket fésüli át.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, vasárnap tűnt el a Titan névre keresztelt búvárhajó, amely egy pilótával és négy utassal a fedélzetén az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsaihoz tartott.

Fotó: Ocean Gate / Anadolu Agency / Getty Images Hungary

A Reuters cikke szerint a mentőcsapatok egy Connecticut állam nagyságú területen – amely körülbelül feleakkora, mint Belgium – kutatnak a búvárhajó után, amely akár az óceán fenekén is lehet, de a vízfelszínen is lebeghet.

Az elmúlt napokban dörömbölő hangokat fogtak be a tengeralattjáróról, így a mentőalakulatok arra következtetnek, hogy még életben van a bajba jutott csapat, azonban a szakemberek szerint már nem sokáig, ugyanis még csütörtökön elfogyhat az oxigén a kabinban. A keresést emiatt továbbra is gőzerővel folytatják a hatóságok.