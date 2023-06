Újabb hadifoglyok tértek vissza Magyarországról Ukrajnába

Mint ismert, az Orosz Ortodox Egyház közleménye szerint – amelyet a magyar sajtóban elsőként az Index közölt –, valamint a magyar kormány közlése alapján 11, orosz fogságba esett kárpátaljai magyar katonát adott át Moszkva Magyarországnak.

Az ukrán kormányzat súlyos vádakat fogalmazott meg többször is, azt állítva, hogy a kárpátaljai katonákat Magyarországon megfigyelés alatt tartják, és korlátozzák is szabadságukat. Ezzel szemben a magyar kormány azt állítja, hogy erről szó sincs. Kedden pedig hárman vissza is térhettek Ukrajnába.

Most újabb katonák térhettek vissza, ugyanis ukrán diplomatáknak sikerült hazaszállítaniuk két hadifoglyot, akiket Oroszország nemrég adott át Magyarországnak. Erről az rbc.ua számolt be Oleg Nyikolenkóra, az ukrán külügyminisztérium szóvivőjére hivatkozva a Facebookon.

Ukrán diplomaták újabb két ukrán hadifoglyot vittek ki Magyarországról, akiket Moszkva szállított Budapestre. Így az ukrán félnek már öt ukrán védőt sikerült visszaszereznie

– írta Nyikolenko. Elmondása szerint további hat, Magyarországon tartózkodó ukrán védő hazatérésén még dolgoznak.

Az ukránok azt állították, hogy el vannak zárva

Mindez azért is érdekes, mert Dmitro Lubinyec ukrán ombudsman azt állította korábban: Magyarország humanitárius jogot sértett azáltal, hogy Ukrajna tájékoztatása nélkül vett át 11 hadifoglyot az Orosz Ortodox Egyháztól. Sőt azt is állította, hogy Magyarországon elzárva tartják a katonákat.

Az ombudsman azt mondta: a maradék nyolc ember továbbra is el van zárva Magyarországon.

Gyakorlatilag el vannak szigetelve, csak korlátozottan kommunikálhatnak. A telefonokat, amelyeket azért adtak nekik, hogy a rokonokkal kommunikáljanak, elvették tőlük. Tudjuk, hogy a rokonaik néhányukkal beszélni tudtak, de nem tudjuk, hogyan. Nem értjük, hogy az ukrán diplomatáknak miért nem engedik meg, hogy meglátogassák őket

– mondta.

Arról továbbra sincs információ, hogyan is tért haza ez az öt ember, de vélhetően valamilyen módon kapcsolatba kellett lépnie egymással az ukrán és magyar kormánynak ahhoz, hogy ez megtörténjen. Annak alapján pedig, hogy Nyikolenko azt írta, a további hat fogoly hazaszállításán dolgoznak, akár arra is lehet következtetni, hogy a két fél jelenleg is egyeztet egymással valamilyen úton-módon.

Korábbi cikkünkben, amelyben a 11-ből 3 kárpátaljai katona kedd délutáni hazatéréséről számoltunk be, írtunk arról is: nem tudni, hogy miként térhettek haza. A hazatérésük előtti órákban még az ukrán tisztviselők közül is többen azt mondták: Magyarország akadályozza őket abban, hogy felvegyék a kapcsolatot velük. Mindeközben Szijjártó Péter tagadta, hogy a magyar kormánynak bármiféle szerepe lett volna a foglyok kiszabadításában.