Nyomozás indult a Titant szállító hajón

A Kanadai Közlekedésbiztonsági Hatóság és a Kanadai Királyi Lovas Rendőrség nyomozói várták szombaton Új-Fundlandon a St. John’s kikötőben a Polar Prince kutatóhajót – írja a The Guardian.

A hajó az után tért vissza, hogy az általa szállított Titan merülőhajóval egy hete megszakadt a kapcsolat a Titanic roncsánál végzett merülés során. A Titan mentésére igyekvők csak a jármű roncsait találták meg – az eszközt 3,8 kilométer mélységben a víz nyomása összeroppantotta, megölve a kapitányt és a négy utast.

A Polar Prince június 16-án futott ki az új-fundlandi kikötőből, fedélzetén 17 fős legénységgel és 24 utassal – közöttük a szerencsétlenül járt öt férfival.

A visszaérkező hajón a közlekedésbiztonsági nyomozók lefoglalták a hajónaplót, az útvonalrögzítőt, minden dokumentumot és hangfelvételt, hogy rekonstruálják a történteket.

A lovas rendőrség szombaton szintén bejelentette, hogy vizsgálja a tengeri balesetet. Ők az utasokat hallgatják ki, hogy tisztázzák, történt-e bűncselekmény vagy más törvénysértés. Kent Osmond rendőri vezető elmondta, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja, de egyelőre nem is zárják ki.

– nyilatkozta Kathy Fox, a Kanadai Közlekedésbiztonsági Hatóság igazgatója az Insider híradása szerint, hozzátéve, hogy a törvény adta keretek között megosztják a vizsgálati adatokat az Egyesült Államok közlekedésbiztonsági hatóságával és parti őrségével.

– mondta.

A történtekkel kapcsolatos vizsgálat több országon átívelő összetett procedúra lesz, mivel jelenleg nem világos, hogy ki a leginkább jogosult nyomozni. A Titan üzemeltetője, az OceanGate Expeditions amerikai cég, magát a merülőhajót a Bahamákon jegyezték be. A kutatóhajó, mint elhangzott, kanadai. A szerencsétlenül jártak angol, pakisztáni, francia és amerikai állampolgárok voltak.

A mentést kezdetben az Egyesült Államok parti őrsége végezte több millió dolláros költséggel, mielőtt az nemzetközi erőfeszítéssé szélesedett.

A nyomozás szempontjából a legfontosabb bizonyítéknak a Titan roncsai számítanak, de a fentieknél is problémásabb kérdés, hogy ki és hogyan nyomozhat a tenger fenekén, több kilométer mélységben.

A hajó balesetével kapcsolatos egyik rejtély, úgy tűnik, megoldódott: az amerikai haditengerészet elemzői az eset környezetében rögzített akusztikus adatokban látható anomália alapján azt állították, a Titan már vasárnap, nem sokkal az eltűnése után összeroppant.

Az adatokat átadták a békeidőben a haditengerészettől független, mentő- és rendfenntartó erőként működő parti őrségnek, akik a mentés folytatása mellett döntöttek, mivel nem tekintették elegendő bizonyítéknak az akusztikus adatokat.

Mint ismert, vasárnap tűnt el a Titan névre keresztelt búvárhajó, amely egy pilótával és négy utassal a fedélzetén az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsaihoz tartott, de hirtelen elvesztette a kapcsolatot az ellátóhajóval. A mentőcsapatok egy Connecticut állam nagyságú területen – amely körülbelül feleakkora, mint Belgium – kutattak a búvárhajó után.

Az elmúlt napokban dörömbölő hangokat fogtak be a tengeralattjáróról, így a mentőalakulatok arra következtettek, hogy még életben volt a bajba jutott csapat, ám az OceanGate vállalat csütörtök késő este közölte, hogy meghaltak az utasok.

A tengeralattjáró keresését azonban így is folytatják a hatóságok, amelyek magyar idő szerint csütörtök délutánra eredményt értek el, hiszen megérkezett a Victor 6000 nevű merülőhajó is a helyszínre. Hiába azonban a mentőcsapatok áldozatos munkája és a legkülönlegesebb eszközök bevetése, rendkívül kicsi volt az esély a kabinban tartózkodók túlélésére.

Az Indexnek a Hableány mentésében is részt vevő, vízi mentésre specializálódott Barracuda Katasztrófaelhárító és Speciális Mentő Országos Egyesület elnöke, Szűcs Gábor vázolta fel a lehetséges történteket és kimeneteleket.

A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint három lehetséges magyarázat lehet arra, hogy mi történt a járművel és az utasokkal.

Az első lehetséges magyarázat az lehet, hogy a tengeralattjáró – ami csúnyán hangozhat – inkább tákolmány, már a merülést sem bírta ki, és már közben összeroppant, az utasok pedig meghaltak. A másik lehetséges verzió az, hogy meghibásodott, és visszatért a víz felszínére, ahol továbbra is lebeg, hiszen belülről nem lehet kinyitni. Az eltűnés harmadik lehetséges oka az lehet, hogy a tákolmány egy kötélben, halászhálóban vagy a Titanic roncsában elakadt, és nem tud visszatérni a felszínre. Ezt erősíthetik meg a dübörgésről szóló hírek is, ám mivel nehéz beazonosítani, hogy ezek honnan jöttek, bárhonnan máshonnan is származhatnak