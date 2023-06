Navracsics Tibor: Nem vehetik el a soros elnökséget, bár a politikában nincs lehetetlen

Navracsics Tibor korábban úgy fogalmazott: a jövőre kezdődő magyar uniós elnökség a tapasztalat elnöksége lesz.

Amikor 2024. július 1-jén Magyarország már második alkalommal az Európai Unió Tanácsának soros elnöki feladatait fogja ellátni, akkor az Európai Unió legtapasztaltabb kormányfője fogja irányítani, hiszen Orbán Viktor a leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnök most már az unióban, illetve a kormánynak több olyan tagja is van, aki a 2011-es első magyar európai uniós elnökségben is részt vett, méghozzá meghatározó szerepet játszott

– indokolta most meg az InfoRádióban kijelentéseit.

De, mint kiderült, új és nehezebb feladatai is lesznek Magyarországnak, ugyanis a mostani, 2024 júliusában kezdődő európai uniós elnökség egybeesik az uniós intézmények tisztújításával is, mert 2024. június 9-én európai parlamenti választásokat tartanak.

Júliusban alakul meg az új Európai Parlament, majd ősszel az új Európai Bizottság is, végül az év végén az Európai Tanács, az állam- és kormányfők testülete is új elnököt választ magának.

„A hagyományos szakpolitikai feladatok mellett az intézményi megújulást is irányítania vagy legalábbis támogatnia kell majd a magyar uniós elnökségnek” – mondta.

Mint megírtuk, június 1-jén az Európai Parlament megszavazta, hogy Magyarország alkalmatlan a soros elnökségre. A Magyarország elleni állásfoglalásra 442 képviselő szavazott igennel, 144 nemmel és 33-an tartózkodtak.

Navracsics Tibor szerint nyilvánvalóan lesznek politikai támadások az ellenérdekelt politikai erők részéről, de úgy véli, hogy Magyarország el tudja látni ezt a feladatát.

Most is be kell bizonyítanunk, hogy meg tudjuk oldani, tudunk pártatlan közvetítők lenni az egymással konfliktusban álló felek között, már csak azért is, mert ez az ország presztízse szempontjából is nagyon fontos, hiszen jelentős mértékben javíthatja a Magyarországról kialakított képet