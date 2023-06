Orbán Viktor elárulta, mit szól ahhoz, ha diktátornak nevezik

A Bild exkluzív interjút készített Orbán Viktorral, amelyet két részletben közölt a német lap. A miniszterelnök az első részben az orosz–ukrán háborúról, többek között Vlagyimir Putyin egészségügyi állapotáról is beszélt, és azt is elmondta, hogy az orosz elnök szerinte nem háborús bűnös.

Az interjú második részében arról kérdezték a magyar kormányfőt, hogyan látja most a migrációs válságot Európában.

A helyzet az, hogy a migráció egyre inkább történelmi kihívássá válik. Mi, európaiak pedig képtelenek vagyunk megtalálni a megfelelő választ. Intellektuálisan és koncepcionálisan a válasz nagyon egyszerű. De politikailag nem vagyunk abban a helyzetben, hogy meg tudjuk adni. A válasz tehát nagyon egyértelmű, ha valaki be akar lépni az Európai Unió területére, akkor először is rendelkeznünk kell egy eljárással. Aki be akar jönni, annak kint kell várakoznia. Tehát meg kell várniuk, hogy a tagállamok eldöntsék, bejöhetnek-e az országba vagy sem. Ha a döntés megszületik, és a válasz igen, akkor beléphetnek, ha a válasz nem, akkor ezt nem tehetik meg. Sajnos mi, európaiak erre nem vagyunk képesek