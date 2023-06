Egészben nyelt le egy mókust egy éhes sirály, felvétel is készült róla

Ledöbbentette az embereket az internetet bejáró videó, melyen egy heringsirály egészben lenyel egy mókust. Szakértők szerint azonban bár nem mindennapos, de egyáltalán nem példa nélküli, hogy akár emlősöket is bekebelezzenek ezek a különleges gyomorral rendelkező madarak.

A TikTok-on felbukkanó videón az látható, amint a sirály szépen lassan, centiméterről centiméterre tüntet el egy felnőtt mókust.

"Ez nem barbár viselkedés. Ez csak a norma" - mondta Peter Rock bristoli élő sirálykutató a CBCAs It Happens című műsorában arról beszélt, hogy a videón látható magatartás nem szokatlan, és semmiféle barbárság nincs benne.

A sirályok bármit felfalnak, ami az útjukba akad. Ha ez történetesen egy náluk kisebb és gyengébb állat, akkor megölik és megeszik azt

– magyarázta.

„Láttam őket patkányokat enni, láttam őket galambokból lakmározni és még sorolhatnám. Azt el kell ismernem, mókust enni eddig még nem láttam őket” – jegyezte meg a szakértő.

Rock azt is kifejtette, hogy ránézésre ugyan életveszélyes mutatványnak tűnhet, de a sirályoknak nem esik nehezükre lenyelni a nagyobb falatokat sem. Ennek oka, hogy a sirályoknak – a baglyokhoz hasonlóan – olyan gyomruk van, mely lehetővé teszi számukra, hogy feldolgozzák a nagytestű zsákmányokat, és kiszűrjék a nem jól fogyasztható részeket. Utóbbiakat később granulátumos formában ürítik ki a szervezetükből.

Vasból van a gyomruk

– aposztrofálta Rock.

John Anderson, a Maine állambeli College of the Atlantic College ökológia és természettudomány professzora évtizedek óta tanulmányozza a sirályokat. Azt mondja, hogy bár tudnak vadászni és szoktak is, olyat ritkán látott, hogy emlőst öltek volna meg. Emiatt a professzor úgy véli, hogy a mókus már halott lehetett, amikor a sirály rátalált.

A sirályok az emberektől sem restek ételt lopni, ha lehetőségük nyílik rá. Tavaly nyáron egyikük azzal vált híressé (hírhedté), hogy 18 zacskó csipszet lopott el egy üzletből.