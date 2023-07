Eljárás indult egy 82 éves író ellen Oroszországban, mert a háborúról beszélt

A 82 éves Alekszandr Nikonov író ellen azért indítottak eljárást, mert „elhiteltelenítette az orosz hadsereget” egy járókelővel folytatott beszélgetés közben – írja a Meduza.

A férfi egy másik orosz lapnak adott interjúban elmondta, hogy éppen a könyveit árulta Perm városában, amikor megszólított egy arra járó tizenhat éves fiút. Elmondása szerint arról kérdezte a fiút, hogy mit gondol a háborúról, mire azt a választ kapta, hogy az orosz hadsereg csak azért van Ukrajnában, hogy a békét védje.

Azt mondtam neki, hogy ez messze nem így van, és ha igazán meg akarja érteni, hogy mi a fasizmus, akkor olvassa el az Az Orosz Birodalom 1900-2020 című könyvemet

– magyarázta az író.

Majd úgy folytatta, hogy őt érdekli, mit gondol a fiatalabb generáció a háborúról, hiszen egy-két év múlva nekik is el kell majd menniük oda. „A háború nem egy kirándulás. És nem értik, hogy lehet, hogy sebesülten vagy golyóval a homlokában végzik” – tette hozzá a férfi.

A tinédzser fiú az íróval folytatott beszélgetést követően hívta a rendőrséget, és az idős férfit a belügyminisztérium helyi irodájába vitték, és eljárást indítottak ellene. Az otthonából még a régi, alig működő számítógépét is lefoglalták. Nikonov az mondta, nem gondolta volna, hogy a fiú feljelenti.

A férfi szerint most a családja is fenyegetve érzi magát, mert pénzbírságot vagy börtönbüntetést is kaphat emiatt, de a legrosszabb esetben holtan is végezheti.

Az ember vagy a háborúban hal meg, vagy az ilyen söpredékektől, akik feljelentéseket tesznek. A háború nem csak embereket öl, hanem az életszínvonalat is. Ennyi az egész

– mondta.

Hozzátette, hogy Oroszországban előbb vagy utóbb mindenki a hideggel, az éhséggel és a halállal néz majd szembe. „A halál már most is járja az országot, és ezt senki sem hagyhatja figyelmen kívül" – fogalmazott Nikonov.