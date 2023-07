A szankciók ellenére is rengeteg az amerikai lőszer Oroszországban

Az amerikai lőszergyártó cégek 2014 óta nem importnálnak Oroszországba, ennek ellenére 2022-ben is érkeztek töltények az orosz hadsereghez. Kaiser Ferenc szerint Oroszországnak eddig is megvoltak a jól bevált módszerei a szankciók kijátszására, de a kerülőúton való beszerzés jóval drágább és még lassabb is.