Megfosztanák házelnöki pozíciójától a Család Vagyunk asszonyverő elnökét

Botrányba keveredett a konzervatív családmodellel kampányoló Boris Kollár. Arról szólnak a hírek, hogy 12 éve megverte akkori párját, amit a szlovák parlament házelnöke nem is tagad. Ugyanakkor a botrány azóta csak dagadt: a nő azzal vádolja, hogy Kollár a titkosszolgálattal is megfigyeltethette, sőt, más esetek is napvilágot láttak. Kollár szerint csak politikailag akarják lejáratni, és önszántából nem is hajlandó lemondani a sajtóhírek szerint 10 nőtől 12 gyerekkel rendelkező házelnök.