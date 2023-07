Cápa bukkant fel a magyarok egyik legkedveltebb üdülőhelyénél

A magyarok egyik legkedveltebb üdülőhelyének számító Zákinthosz szigeténél láttak cápát, az állatról készült felvételt pedig Instagramra töltötte fel egy felhasználó. Nem ez volt azonban az egyetlen görög sziget, ahol cápa bukkant fel, Serifos szigetétől 80 méterre is láttak egyet.

Felkerült egy videó Instagramra, amelyen a görögországi Zákinthosz szigetétől három kilométerre úszkáló cápa látható – a felvételt a Szabad Magyar Szó vette észre.

Mint írják, egy másik görögországi sziget közelében, Serifos szigetétől 80 méterre is láttak egy cápát.

A lap azt írja, vélhetően egy kékcápa látható a vízben, ez a fajta azonban ritkán támadja meg az embert. 1580 és 2013 között a kékcápa csak 13 alkalommal harapott meg embert, ebből 4 volt halálos kimenetelű. Miközben ezek közül a cápák közül évente 10–20 milliót ölnek meg az emberek, így a kékcápa hamarosan veszélyeztetett fajjá válhat.

Népszerű turisztikai célpont Zákinthosz

Egy korábbi cikkünkben már írtunk róla, Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő szerint továbbra is Horvátország áll az első helyen a magyar vendégek körében. De sokan választják a görögországi szigeteket is, mint például Krétát, Korfut, Rodoszt és Zákinthoszt, valamint egyre inkább Míkonoszt is.