Vlagyimir Putyin dacos üzenetet küldött az Ukrajnát támogató országoknak

A vezető megfogalmazása szerint „az orosz nép egységesebb, mint valaha” a Wagner-lázadást követően.

Az orosz politikai körök és az egész társadalom világosan megmutatta egységét és a haza sorsa iránti emelkedett felelősségérzetét, amikor egységes erőként reagált a fegyveres lázadási kísérletre

– tette hozzá.

Vlagyimir Putyin ezután megköszönte a szövetséges országoknak a lázadáskor nyújtott támogatásukat.

„Szeretném kifejezni hálámat az SCO-országok irányába, akik támogatásukat fejezték ki az orosz vezetésnek az alkotmányos rend, valamint az állampolgárok életének és biztonságának védelmében tett intézkedései iránt” – mondta az elnök a Kremlből közvetített televíziós beszédében.

Az elnök szerint növekszik a világgazdasági válság kockázata

Az államfő emellett arra is használta a platformot, hogy dacos üzenetet küldjön a Nyugatnak, mondván, hogy „Oroszország a jövőben is szembeszáll a külső szankciókkal, nyomással és provokációkkal, és továbbra is úgy fejlődik, mint még soha”.

Vlagyimir Putyin támogatta az SCO-országok közötti, helyi pénznemekben kötött kereskedelmi megállapodásokat is, amit a szankciók tompítására tett kísérletnek tekintenek.

Rámutatott, hogy a kínaiak és az oroszok közötti kereskedelem több mint 80 százaléka rubelben és jüanban zajlik, és sürgette a többi SCO-tagot, hogy kövessék ugyanezt a folyamatot – írja a BBC.

A REUTERS BESZÁMOLÓJA SZERINT ARRA IS FIGYELMEZTETETT, HOGY A KONFLIKTUSOK LEHETŐSÉGE ÉS A VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁG KOCKÁZATA NÖVEKSZIK.



Üdvözölte továbbá az Oroszországgal kitűnő diplomáciai kapcsolatokat ápoló Belarusz kérelmét, miszerint a következő csúcstalálkozón a SCO állandó tagjává váljon.

Narendra Modi indiai miniszterelnök többek között a kereskedelem, az összekapcsolhatóság és a technológiai együttműködés fellendítésére szólította fel a SCO-tagokat. Ugyanakkor nem utalt közvetlenül az ukrajnai háborúra.

Az orosz–ukrán háború eseményeit az Index is folyamatosan követi, keddi élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.