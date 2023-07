Még Donald Trumpot is tudta kezelni, pedig ő képtelen volt leplezni a megvetését

Újbóli kinevezésével egy vitatott kérdés lekerül a NATO jövő héten, a litvániai Vilniusban tartandó éves csúcstalálkozójának napirendjéről. Ennek legfőbb célja, hogy transzatlanti egységet és szolidaritást mutasson Ukrajna támogatására az orosz invázióval szembeni harcban.

A Biden-kormányzat nem lelkesedett más jelöltekért a posztra, miközben az ukrajnai háború még mindig dúl – emlékeztetett a New York Times. Ezzel párhuzamosan Franciaország és az Európai Unió más tagjai világossá tették: nem fogadnak el nem uniós személyiséget a posztra. Az esélyesek között emlegették például a brit védelmi minisztert, Ben Wallace-t.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök júniusban gyakorlatilag felvételi meghallgatásra utazott Washingtonba, ahol találkozott Joe Biden elnökkel és más amerikai tisztviselőkkel. Utóbb azt nyilatkozta: már nem jelölteti magát a főtitkári tisztségre, támogatja viszont Stoltenberget, ha hajlandó meggondolni magát.

„Megtisztelő a NATO-szövetségesek döntése, hogy 2024. október 1-jéig meghosszabbítják főtitkári megbízatásomat” – erősítette meg Stoltenberg a már elkerülhetetlennek tűnő megoldást.

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.