Joe Biden: Ki van zárva, hogy Ukrajna a közeljövőben a NATO tagja legyen

Biden a CNN műsorvezetőjének, Fareed Zakariának elmondta, hogy bár még korai lenne Ukrajna közelgő NATO-tagságáról beszélni, az Egyesült Államok és NATO-szövetségesei továbbra is biztosítani fogják Volodimir Zelenszkij elnöknek és erőinek a biztonságot és a fegyverzetet, amelyre szükségük van ahhoz, hogy megpróbáljanak véget vetni az Oroszországgal vívott háborúnak.

Az amerikai elnök Zakariával az egyhetes európai útja előtt beszélt, amelynek keretében Litvániában részt vesz a NATO csúcstalálkozóján, ahol Oroszország ukrajnai háborúja és Ukrajna NATO-tagságra irányuló törekvése lesz az egyik legfontosabb téma.

Nem hiszem, hogy a NATO-ban egyetértés van arról, hogy Ukrajnát be kell-e venni a NATO-családba most, ebben a pillanatban, egy háború közepén. Eltökéltek vagyunk − és komolyan gondolom, amit mondok −, hogy a NATO minden négyzetcentiméterét megvédjük. Ez egy olyan ötelezettség, amelyet mindannyian vállaltunk, bármi is történjék. Ha háború van, akkor mindannyian háborúban állunk. És háborúban állnánk Oroszországgal, ha ez megtörténne

− fogalmazott az Egyesült Államok elnöke.

Ukrajnának demokratizálódnia kell

„Korai lenne most szavazásra bocsátani a kérdést, mert vannak más feltételek is, amelyeknek meg kell felelni, beleértve a demokratizálódást” − tette még hozzá Joe Biden. Mint mondta, hosszasan beszélt Zelenszkijjel a kérdésről, és közölte az ukrán elnökkel, hogy az Egyesült Államok továbbra is biztosít fegyvereket Ukrajnának.

Az interjúban Biden és Zakaria más kulcsfontosságú külpolitikai kihívásokról is beszélt, többek között Kínáról, Szaúd-Arábiáról és Izraelről. Biden elmondta: biztos abban, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök le akarja váltani az Egyesült Államokat mint a világ legnagyobb gazdasággal és katonai kapacitással rendelkező országát, de úgy véli, hogy az Egyesült Államoknak működőképes kapcsolata lehet Pekinggel.

„Úgy gondolom, van mód a megoldásra, a Kínával való munkakapcsolat kialakítására, amely előnyös nekik és nekünk is. Én is felhívtam őt, és azt mondtam, amióta Oroszország bevonult Ukrajnába, 600 amerikai vállalat vonult ki Oroszországból. Az önök gazdasága az európai és amerikai beruházásoktól függ. Legyen óvatos” − közölte Biden.

„Azt hiszem, racionális utat kell kijelölnünk Ukrajna számára, hogy képes legyen kvalifikálni magát, hogy bekerülhessen a NATO-ba” − mondta az elnök, megjegyezve, hogy visszautasította Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a háború előtt azt a követelését, hogy ne kötelezze magát Ukrajna felvételére, mert a szövetség a nyitott ajtók politikáját vallja.

Arról beszél, hogy az atomháború katasztrófa lenne, és vannak olyan dolgok, amelyekben abszolút biztonságra kell törekedni. Úgyhogy azt hiszem, van rá mód, hogy ezt a kérdést megoldjuk

− mondta Biden a kínai vezetővel kapcsolatban.

