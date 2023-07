A 39 éves Elizabeth Holmest 2022 novemberében ítélték el társával, Ramesh Balwanival együtt. Ahogy korábban megírtuk, a nő azt állította, hogy fejlesztése által képesek lesznek akár pár csepp vérből kimutatni a rákot vagy a cukorbetegséget.

A vállalkozó párost a The Wall Street Journal buktatta le, amikor megírták, hogy a Theranos cég által kitalált technika nem működik. A vállalat ellen vizsgálat indult, és be is bizonyosodott a Wall Street állítása.

A bebukott milliárdosnő saját védelmében tanúskodott, és azt állította, pontosnak hitte számításait. Könnyekkel küzdve kért bocsánatot befektetőitől és azoktól a betegektől, akiket becsapott.

Az eredetileg 11 év letöltendő büntetése helyett már csupán 9 év és 7 hónapot kell rács mögött töltenie a csalónak – írja a The Guardian. A Börtönügyi Hivatal közleménye szerint csökkenthetik börtönbüntetését azon fogvatartottaknak, akik jó magaviseletet tanúsítanak, betartják a parancsokat, valamint elvégzik a rájuk kiszabott rehabilitációs tanfolyamot. Természetesen ezt a kis időt is el lehet veszíteni szabálysértés vagy más fegyelmi aggályok felmerülése esetén.

Szabadulása után Holmes hivatalosan 3 évig feltételes szabadlábra helyezést kap, valamint 452 millió dollár kártérítést is kell fizetnie a csalás áldozatainak. Ez utóbbit a bíróság elhalasztotta Holmes állítólagosan korlátozott pénzügyi forrásai miatt.