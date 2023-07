Az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankját, a Bank of Americát 250 millió dollár bírság megfizetésére és kártérítésre kötelezte az amerikai pénzügyi fogyasztóvédelem 2023. július 11-én.

85 milliárd forintnak megfelelő összegre büntették meg az Egyesült Államok egyik legnagyobb kereskedelmi bankját, a Bank of Americát – közölte az MTI.

A vizsgálat megállapította, hogy a Bank of America többször is megszegte a törvényt, éveken keresztül tudatosan tartotta vissza a hitelkártyák után járó kedvezményeket, kétszeresen szabott ki bizonyos tranzakciók utáni költségeket, sőt számlákat is nyitott ügyfelei beleegyezése nélkül – írja a pénzügyi fogyasztóvédelmi szervezet.

A banknak így 100 millió dollár kártérítést kell fizetnie az ügyfeleinek, és további 150 millió bírságot a pénzügyi fogyasztóvédelmi irodának és a bankfelügyeleti szervnek.

A Bank of America az USA második legnagyobb banki szervezete. A 250 millió dolláros büntetés egyik legnagyobb bírság történetükben.