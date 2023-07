Vlagyimir Putyin egyre nagyobb bajban lehet, nem erre számított a Kreml

A Kreml korábban ragaszkodott ahhoz a narratívához, miszerint a NATO bővítésére irányuló törekvések miatt is indította el „különleges katonai műveletét” Ukrajnában. Akkor még csak 30 tagja volt a katonai szövetségnek, amihez már csatakozott Finnország, és ez hamarosan Svédországgal is megtörténhet – Recep Tayyip Erdogan hétfőn adta be a derekát, tehát a törökök biztosan ratifikálják a svéd NATO-csatlakozást, és minden bizonnyal Magyarország is így tesz.

A török vezető alig több mint két héttel azután jutott megállapodásra Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral, hogy Jevgenyij Prigozsin, az orosz Wagner-zsoldoscsoport vezetője fegyveres lázadást szított az orosz elnök ellen.

„A török elnök talán arra a következtetésre jutott, hogy a Wagner-lázadás után kevésbé tűnik bölcs dolognak Vlagyimir Putyin oldalára állni” – vélekedett a nagy tapasztalattal bíró amerikai diplomata, Daniel Fried.

„Törökország formális értelemben sosem volt szövetséges, de nem csatlakozott a nyugati országok oroszellenes szankcióihoz, és fontos kereskedelmi partnere volt Oroszországnak” – mondta Timur Kuran közgazdász, politológus.

Budapest követi Ankara példáját

A NATO 31 tagjának egyikeként Törökországnak vétójoga van, hogy megakadályozza bármely ország csatlakozását, akárcsak Magyarországnak, amely korábban Ankara pártjára állt, amikor tiltakozott Stockholm pályázata ellen. Budapest azóta jelezte, hogy zöld utat adna a csatlakozásnak.

A cikk írója Magyarországra is kitért két bekezdés erejéig.

„Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, akit Vlagyimir Putyin legnagyobb szövetségesének tartanak az EU-n belül, hetekkel azután, hogy az orosz erők 2022 februárjában megszállták Ukrajnát, »ellenfélként« emlegette Volodimir Zelenszkijt. Kritizálta az Oroszországgal szembeni szankciókat, és kormánya tartózkodik attól, hogy fegyvereket szállítson Ukrajnának. Eközben Oroszország energiahordozókkal látja el Magyarországot, és részt vesz a paksi atomerőmű bővítésében” – írta Brendan Cole.

Utána megjegyezte, hogy Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke márciusban jelezte, Budapest várhatóan megszavazza Svédország NATO-tagságát.

Ezek a jelek pedig szerinte arra mutatnak, hogy Vlagyimir Putyin a megmaradt szövetségeseit is elveszítheti, nemzetközi és belföldi színtéren egyaránt.

