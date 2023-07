Még több ukrán hadifogoly érkezhet Magyarországra, és már azt is tudni, mikor

Mint ismert, az Orosz Ortodox Egyház közleménye szerint – amelyet a magyar sajtóban elsőként az Index közölt –, valamint a magyar kormány közlése alapján 11, orosz fogságba esett kárpátaljai magyar katonát adott át Moszkva Magyarországnak júniusban.

Az ukrán kormányzat súlyos vádakat fogalmazott meg többször is, azt állítva, hogy a kárpátaljai katonákat Magyarországon megfigyelés alatt tartják, és korlátozzák is a szabadságukat. A magyar kormány azt állítja, erről szó sincs. Múlt kedden hárman vissza is térhettek Ukrajnába, utána pedig pénteken két társuk is követte őket.

Június végén már írtunk arról, hogy egy ismert ukrán hírportál, a Jevropejszka Pravda a saját értesülései alapján arról írt, hogy újabb hadifoglyokat adhatnak át az oroszok Magyarországnak. Akkor konkrétumokat ezzel kapcsolatban nem közöltek, így kérdéses volt az információ hitelessége.

Csütörtökön a fentieknél sokkal konkrétabb információk láttak napvilágot. Az rbc.ua portál ugyanis – az ukrán hírszerzésnél dolgozó forrása alapján – azt írta, hogy

a következő hetekben újabb hadifoglyokat adhat át az Orosz Ortodox Egyház.

A portálnak nyilatkozó ukrán hírszerző azt mondta, az Orosz Ortodox Egyházban jelenleg is tárgyalnak arról, hogy fogadnák a magyar kormány képviselőit. A hírszerzők úgy tudják, erre augusztus 8. és 11. között kerülhet sor.

A látogatás elsődleges célja, hogy a magyar származású ukrán hadifoglyok átadásának következő körét megtárgyalják

– fogalmazott a hírszerzőtiszt, hozzátéve, a fogolycseréből az ukrán kormányzatot az előző alkalomhoz hasonlóan most is kihagynák, és ez szerinte a genfi egyezmény és a nemzetközi humanitárius jog megsértését jelenti.

Még nem tudják, kiket adnak át

A hírszerző azt is hozzátette, hogy az Orosz Ortodox Egyház részéről Antonij volokolamszki metropolita tárgyalhat a magyarokkal, aki tavaly június óta a moszkvai patriarchátus külkapcsolataiért felel.

Elmondása szerint a magyar félnek egyelőre nincs listája arról, kiket akarnának átvenni az oroszoktól, és emiatt az orosz titkosszolgálat jelenleg is keresi a hadifoglyaik közt azokat, aki kárpátaljai születésűek. A tervük az, hogy a magyar delegáció érkezéséig egy 10-15 főből álló listát állítsanak össze.

A magyarok feltétele az, hogy magyar etnikumú, magyarnyelv-tudással rendelkező személyek legyenek. Ez elengedhetetlen feltétel: csak azokat fogadják el, akik az Ukrajnában élő magyar kisebbséghez tartoznak

– fogalmazott az ukrán hírszerző. Mindezt vélhetően azért is hangsúlyozta ki ennyire, mert az előző körben átadott hadifoglyok közt (a híresztelések szerint) voltak olyanok, akik beszéltek ugyan valamelyest magyarul, de elsősorban nem magyar identitással rendelkeztek.

A legutóbb Magyarországra érkezett 11 fogoly közül öt ember visszatért Ukrajnába. A másik hat személy hollétéről egyelőre nincs információ.

Ki képviseli a magyar felet?

Az ukrán fél továbbra is azt állítja, hogy a magyar kormány is szerepet játszik a mostani tárgyalásokban a hadifoglyokat illetően, holott a kormány többször is azt állította, hogy nincs közük az ügyhöz.

Ez a magyar kormány szerepvállalása nélkül zajlott. Ugyanakkor örülünk annak, hogy ez megtörtént, hiszen ha csak egy ember is visszanyeri a szabadságát, már az is jó hír. Ez pedig tizenegyszeresen is az.

– mondta egy alkalommal Szijjártó Péter.

Mindezzel együtt most ismét kérdéseket küldtünk a külgazdasági és külügyminisztériumnak, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek, a Máltai Szeretetszolgálatnak. Amennyiben válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Az ukrajnai háború fejleményeit csütörtökön is percről percre közvetítjük.

(Borítókép: Index)