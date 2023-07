A világ egyik első keresztény országa, ahol ma is tisztelik Sztálint

Georgia, korábbi nevén Grúzia. A kis kaukázusi országba egyre több turista látogat Magyarországról is, azonban a köztudat továbbra is nagyon keveset tud erről az államról, habár a Napoli sztárja, Hvicsa Kvarachelia révén az európai közvélemény futballrajongó része legalább tudomást szerzett Georgia létezéséről. Az Index újságírója a kaukázusi országban járt, ahol a hegyekben élő szvánoktól érdekes történeteket gyűjtött többek között a 2008-as orosz–grúz háborúról és orosz szakadárokról, valamint a világ első borvidékén és Sztálin szülővárosán túl azt a helyet is meglátogatta, ahol a grúzok évtizedekkel a rómaiak előtt államvallássá tették a kereszténységet a IV. század elején. Helyszíni riportunk második része.