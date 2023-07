Kiderült, ki lehetett Hasfelmetsző Jack

Hasfelmetsző Jack története az 1880-as évek végétől eredeztethető, amikor is lakosok ezreit tartotta rettegésben Anglia-szerte. 1888-ban öt nővel végzett, és a gyilkolási módszere is különleges ismertetőjegyévé vált. Az áldozatok egyes szerveit sebészeti pontossággal távolította el, illetve a bűntettek színhelyei egy keresztet formáltak a térképen. A rendőröknek abban az időben számtalan levelet küldtek ezen esetekkel kapcsolatban – Whitechapel negyed polgárőrségének vezetője például egy fél emberi vesét kapott –, ám a gyilkos kilétéről azóta sem lehetett tudni semmit. Bár sok elmélet született Hasfelmetsző Jackkel kapcsolatban, és voltak találgatások azt illetően, ki volt ő, az igazsághoz nem kerültünk közelebb. Egészen mostanáig.

A gyilkos ügyében eljáró egyik nyomozó, Harry Garret – aki 1888-ban a Metropolitans Police-nál dolgozott, ahol a Hasfelmetsző Jack elleni nyomozás folyt – ükunokája, Sarah Bax Horton ugyanis azt állítja, tudja, ki az igazi gyilkos. Ahogy egy nemrég vele készült interjúban kifejtette, arra gyanakszik, Hyam Hyams lehetett a tettes, aki abban az időben azon a környéken élt, ahol a gyilkosságokat elkövették. Sőt, úgy véli, mivel a férfi szivarmunkásként dolgozott, jól kellett bánnia a késsel – ahogy Hasfelmetsző Jack is aprólékos munkát végzett, ha ölésről volt szó.

Még a járásuk is egyezett

Mint kiderült, Hyam Hyams alkoholizmussal, epilepsziával és paranoiával küzdött, illetve egyszer letartóztatták amiatt, mert fejszével támadt rá a feleségére és az anyjára. Ám a brit nő nem ezen erőszakos cselekedet miatt látta meg a párhuzamot a gyilkos és közte, hanem abból következtetve, amit az orvosi feljegyzésekben olvasott. Az iratokban ugyanis az szerepelt, hogy a 35 éves Hyam Hyams bal karján olyan sérülést észleltek, ami miatt nem tudta behajlítani vagy kinyújtani azt, illetve a térdét sem, így vonszolta a lábát. A leírás pedig tökéletesen összecseng Hasfelmetsző Jack életben maradt áldozatainak beszámolójával, miszerint a gyilkos furán járt és merev volt a karja.

A külsejüket illető egyezések mellett pedig az is nyilvánvalóvá vált, hogy Hyams sem mentálisan, sem fizikálisan nem volt jó állapotban abban az időszakban, amikor a gyilkosságok folytak. Ahogy Horton kifejtette az interjúban, a férfi egészségügyi problémáinak rosszabbodásával arányos mértékben váltak egyre erőszakosabbá a bűnesetek.

Súlyos epilepsziás rohamai után különösen erőszakos volt, ami megmagyarázza a gyilkosságok gyakoriságát. Az aktákban az szerepelt, amit a szemtanúk mondtak, hogy különös járása volt. Gyenge volt a térde, és nem nyújtotta ki teljesen a lábát. Amikor járt, egyfajta csoszogó járása volt, ami valószínűleg az epilepszia következtében kialakult agykárosodás miatt lehetett

– fejtette ki.

Horton emellett megjegyezte, Hasfelmetsző Jack és Hyams ráadásul ugyanolyan magasak voltak, illetve megegyezett a testfelépítésük. Továbbá azt is különösnek véli, hogy a gyilkosságok pont akkoriban maradtak abba, amikor Hyamst futóbolondnak minősítette a rendőrség, így 1889-ben bezáratták őt egy elmegyógyintézetbe.

✒️ Karındeşen Jack’in kimliği 135 yıl sonra tespit edildi.



Araştırmacı Sarah Bax Horton dönemin tıbbı kayıtlarına ulaşmayı başardı.



Kadın katili; Hyam Hyams adlı alkolik, sara hastası, engelli bir puro üreticisi çıktı. pic.twitter.com/8nBElrC3j2 — 23 DERECE (@yirmiucderece) July 18, 2023

Korábban is felvetődött a neve

Ahogy Horton kiemelte, Hyam Hyams neve már nem először kerül bele a kalapba mint lehetséges gyanúsított, azonban eddig valószínűleg azért nem foglalkoztak vele, mivel nem jól azonosították őt. Mint mondta, amikor próbálta megkeresni Hyam Hyamst, öt, ugyanezzel a névvel rendelkező állampolgárra bukkant, és hosszú időbe telt, mire egyáltalán sikerült rátalálnia arra, akit keresett.

Horton szerint eddig amiatt nem lett ő a fő gyanúsított az ügyben, mivel az elmegyógyintézet, ahol tartózkodott és ahol az orvosi feljegyzések készültek, 2013-ig és 2015-ig bizalmasan kezelte a betegek aktáját, így nem is derülhetett fény arra, mennyi egyezés van Hasfelmetsző Jack és Hyam Hyams kórtörténete között.