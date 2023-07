Horvátországban is tombolt a vihar, sok sérültről érkezett jelentés

Péntek délután vihar söpört végig Horvátországon. A tomboló időjárás miatt többen megsérültek, sőt, egy ember el is tűnt a tengerbe esve.

Vihar tombolt Horvátországban, többen megsérültek, egy ember el is tűnt a vitorlásáról a tengerbe esve – írja az MTI a horvát közszolgálati televízió közlése alapján.

A vihar Olaszország felől érkezett, először Isztriát és a Kvarner-öblöt érintette.

Novigradban alig 15 perc alatt 150-200 fát döntött ki az orkánerejű szél.

Többek között egy kemping is megsemmisült, nyolc másik ember pedig megsérült a környéken. Egy ember eltűnt, a tengerbe zuhant a vitorlásáról, még folyik a kutatás utána.

A zivatarrendszer később elérte a fővárost, Zágrábot is. A szél itt is fákat csavart ki, és az autókban is károk keletkeztek. Zágrábban szerdán két ember életét vesztette, és 130-an megsérültek a tomboló vihar miatt.