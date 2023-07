Melanie F., egy németországi iskola 11 éves tanulójának édesanyja feljelentést akar tenni fia tanára és az iskola vezetősége ellen, mert szerinte túlzott büntetést szabtak ki fiára, sőt, szerinte zaklatás is történt – írja a Merkur.

Az igazgatónő és az iskolavezetés nem kívánta kommentálni az esetet a német sajtónak.

A szóban forgó incidens március végén történt. A 39 éves édesanya a Tagblattnak [német hírlap – a szerk.] küldött e-mailben számolt be arról, hogy a fia arcon ütötte egy diáktársát a papucsával, de állítása szerint csak baleset történt, és a fia a tettéért bocsánatot kért.

A 11 éves fiút azonban büntetésből nem engedték ki szünetre, és ki kellett töltenie egy úgynevezett gondolkodós cédulát. Az iskola még aznap tájékoztatta az édesanyát az esetről, és kérték, beszéljen a fiával. Másnap az iskolában a fiúnak azt mondták, hogy további büntetésből nem mehet moziba.

– tette hozzá az anya.

Ezután a fiú sírni kezdett. Hazaengedték, ahol beszámolt anyjának a történtekről. Az édesanya felháborodott, hogy nem tájékoztatták arról, a fiú nem vehet részt a kiránduláson. Azt mondja, a fia szenved az incidens miatt, és gyakran gyomorfájdalmai vannak.

Most rendszeresen gyomorfájásra panaszkodik reggelente, és fél az iskolától. Az étvágya is rosszabb. Eddig nagyon jól érezte magát az iskolában, de most a végére minden összekuszálódott