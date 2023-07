Több mint 1,6 milliárd forinttal támogat a kormány egy brüsszeli, angol nyelvű lapot

A Fidesz-közeli The European Conservative című lap célja, hogy meghatározó európai hírportállá váljon, ehhez pedig meg is kapja a szükséges támogatást a kormánytól a Batthyány Lajos Alapítványon (BLA) keresztül, több mint 1,6 milliárd forint értékben.

Kevesebb mint három év alatt a BLA összesen 1 milliárd 678 millió forintos összeggel finanszírozta a European Conservative Nkft.-t – derült ki a Szabad Európa közérdekű adatigényléséből. A lap a Miniszterelnöki Kabinetirodához fordult az adatigényléssel, mert a Batthyány Lajos Alapítványt korábban ők finanszírozták.

Mint kiderült, a kiadó a támogatás fejében azt ígérte, hogy

a kiadvány „meghatározó európai hírportállá” fog válni, és segít majd európai konzervatív közösségeket létrehozni.

A Batthyány Lajos Alapítvány (BLA) korábban egy fideszes kötődésű magánalapítvány volt, amely 2015-től kezdve egyre nagyobb összegű állami támogatásokhoz jutott a kormányzati szervezeteken keresztül.

Aztán 2021-ben egy új törvénynek köszönhetően már speciális alapítványi kategóriában van az alapítvány, így már a kormánytól függetlenül közfeladatot lát el, így a magyar államnak az adófizetők pénzéből kell finanszíroznia a működését. Az alapítványhoz idén már több mint 9 milliárd forint érkezett a lap szerint.

Így támogatták őket

A European Conservative Nkft. tavaly három különböző címen is támogatást kapott a BLA-tól. Egyszer az évi négy szám kiadására 167 millió forintot kaptak.

Új, csúcsminőségben író szerzők bevonására kerül sor a világ minden tájáról. Ebből adódóan egy különböző perspektívákat felsorakoztató, konzervatív szellemiséget képviselő hírportállá képes válni a The European Conservative című folyóirat

– írták akkor a szakmai programban.

Ezt követően azért kapott még egy nagyobb összeget is tavaly a lap hírszerkesztőségének (Newsroom) felállítására, működtetésére. A cél a weblapfejlesztés, valamint új emberek alkalmazása volt.

De itt még nem ért véget a pénzeső, ugyanis a kiadó brüsszeli irodájának bérlésére 249 millió forintot kapott még, ami a szerkesztőség létrehozását segítette. „Az új képviselet létrehozásával lehetőség nyílik arra is, hogy […] Brüsszelben is bemutatásra kerüljenek az európai konzervatív álláspontok, vélemények, ezáltal is erősítve a párbeszédet” – hangsúlyozták akkor a programban.

Idén eddig csak egyszer kapott támogatást a lap, de az 699 millió forint volt, ami várhatóan az összes költséget fedi.

Hosszú távú cél, hogy a The European Conservative fokozatos és stabil növekedéssel meghatározó európai hírportállá váljon, továbbá a brüsszeli irodával, a bővülő szerkesztőséggel, valamint a hálózatosodás által a magazin vezető szerepet vállalhat az európai konzervatív közösségek létrehozásában, megerősítésében

– olvasható a szakmai programban. Mindent összevetve eddig összesen 1 milliárd 678 millió forintot kapott a szerkesztőség az utóbbi három évben.