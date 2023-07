Egy felvétel szerint leállhatott a Tesla kaliforniai gyára. Elon Musk vezérigazgató ismertetve a cég legutóbbi negyedéves eredményeit jelezte is, hogy fejlesztések miatt a júliustól szeptemberig tartó időszakban több gyár is bezárhat.

Fejlesztés miatt zárhatott be a Tesla kaliforniai, fremonti gyára. Egy, az üzemről készült videófelvétel utal erre, melyen igen kevés mozgás látható, de Elon Musk is jelezte, hogy fejlesztések miatt előfordulhat, hogy több Tesla-gyár is bezár – írja a Világgazdaság.

elon musk Azt nem fejtette ki, hogy pontosan melyik üzemekről van szó, de az Electrek szerint a fremonti és a sanghaji lehet érintett.

Musk beszélt arról is, hogy ugyan a Tesla az éves 1,8 millió autó leszállításáról szóló célt továbbra is tartja, viszont a harmadik negyedévben csökkenhet a termelés.

Azt szintén nem lehet tudni, hogy kaliforniai Tesla-gyárban meddig tart a gyártás leállítása és arról sincsenek pontos információk, hogy mikortól áll vissza termelés.