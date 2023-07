Az UNESCO és az ENSZ szerint bizonyíték van arra, hogy a túlzott mobiltelefon-használat csökkenti az oktatási teljesítményt. Többek közt ezért és a gyerekek online zaklatástól való védelme érdekében is azt javasolják, hogy az okostelefonokat világszerte tiltsák ki az osztálytermekből.

Egy ENSZ-jelentés javaslata szerint az okostelefonokat világszerte ki kellene tiltani az osztálytermekből a tanulás javítása és a gyerekek online zaklatástól való védelme érdekében – írja az Independent. Azt is fontos szempontként emelték ki, hogy a nagy mennyiségű képernyőidő negatív hatással van a gyermekek érzelmi stabilitására.

Az ENSZ-ügynökség óva intette a politikai döntéshozókat a digitális technológia meggondolatlan befogadásától, és arra kérte őket, hogy vegyék figyelembe az oktatás társadalmi dimenzióját.

Az ügynökség szerint a digitális technológia egésze, beleértve a mesterséges intelligenciát is, soha nem kerülhet az oktatás emberközpontúsága elé, és nem helyettesítheti a személyes interakcióval történő tanítást.

„Nem minden változás jelent előrelépést. Csak azért, mert valamit meg lehet tenni, még nem jelenti azt, hogy meg is kell tenni” – teszik hozzá a jelentésben.

A digitális forradalom mérhetetlen potenciált rejt magában, de ahogyan figyelmeztetések hangzottak el azzal kapcsolatban, hogy miként kell szabályozni a társadalomban, hasonló figyelmet kell fordítani arra, hogyan használják az oktatásban

– nyilatkozta Audrey Aloza, az UNESCO főigazgatója a The Guardiannak.

Az ENSZ-ügynökség szerint az országok ráébredtek annak fontosságára, hogy a digitális technológia terén a tanulókat kell előtérbe helyezni.

Az UNESCO becslése szerint minden hatodik ország betiltotta az okostelefonok használatát az iskolában. Ezek közé tartozott Franciaország, amely 2018-ban vezette be ezt a politikát, és Finnország, amely a legutóbbi európai ország, amely megtiltotta a telefonok használatát az osztálytermekben, mivel egyre gyengülő vizsgaeredményeket tapasztaltak.

Olaszország decemberben tiltotta be a mobiltelefonok használatát az iskolákban, és a tanárokat arra utasították, hogy a nap kezdetén gyűjtsék be a készülékeket a diákoktól. Hollandia várhatóan 2024-től vezet be korlátozásokat.