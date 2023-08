Egy kerékpárfékkart hagytak véletlenül egy betegben Romániában

Egy férfi elesett a kerékpárjával július 7-én, az eséstől pedig zúzódások voltak a kezén, és két lyuk volt az egyik combján. Mivel véres volt, és szédült is, mentőt hívtak hozzá. A sürgősségin megvizsgálták, kapott egy tetanuszt, majd összevarrták a sebet a lábán, bekötözték, és hazaküldték. A férfi otthon továbbra is szédült, ráadásul átvérzett a kötése is.

Másnap a férfi visszament kötözésre, ahol az orvos megemlítette, nem tetszik neki, hogy dagad a lába. Ezt követően kétnaponta járt kötözésre, majd július 18-án eltávolították a sebészfonalat, és kapott fájdalomcsillapítót, valamint antibiotikumot – írja a kronikaonline.ro.

Végül július 20-án aztán elutazott Hollandiába, ahol egy vágóhídon kapott munkát, de mire kiért, nem tudott lábra állni. Munkaadója elküldte egy kórházba, ahol a vizsgálat után az orvos közölte, idegen test van a lábában.

Az orvos felvágta a lábát, és kiderült, a kerékpár fékkarja mindvégig a vádlijában volt. Ezt követően ellátták, azóta pedig mindennap ellenőrzésre jár, lassan gyógyul.

A romániai kórház közlése szerint belső vizsgálat indult az ügyben.