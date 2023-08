Csapdába esett egy magyar turistacsoport a szlovéniai áradásokban

A Kelet-Szlovéniában fekvő Lasko városában rekedt egy 38 főből álló magyar turistacsoport. Több médium mellett az Indexnek is a helyszínről számolt be egyikük arról, hogyan került víz alá a Savinja folyó partján található négycsillagos szálloda, ahol pihentek.

Reggel 7 órakor már hallani lehetett a katasztrófavédelem szirénáit. A személyzet tagjai szobáról szobára jártak, hogy figyelmeztessenek minket a veszélyre

– idézte fel az esetet Szabó Boglárka.

Fotó: Szabó Boglárka

Mint mondta, a hotel mélygarázsát elöntötte a víz, ezért több autót is feltört a személyzet, hogy biztonságosabb helyre szállíthassák azokat. A csoport 10 órakor indult volna vissza Magyarországra, de a vihar és az áradások miatt több út is járhatatlanná vált, ezért vissza kellett fordulniuk.

A hotel több részét is elárasztotta a folyó

Az utazók visszatértek a megáradt Savinja folyó melletti szálláshelyükre, amelynek egy része ekkor már víz alatt volt.

A tűzoltók szivattyúzással próbálkoztak, azonban ez kudarcba fulladt, hiszen a vízszint egyre csak nőtt.

Megjegyezte, hogy a liftaknák is megteltek vízzel, ezért sokaknak a lépcsőt kellett használniuk. A hotelben számos paralimpikon is volt, akiket különösen rosszul érintett a kialakult helyzet. A víz a földszintet és a recepciót is elárasztotta, a szálloda dolgozói purhabbal, rongyokkal és homokzsákokkal is próbálták csökkenteni a beáramló víz mennyiségét.

A szálloda melletti Savinja folyó vízszintje drasztikusan megemelkedett, ezért különböző törmelékek – hűtőszekrény, olajoshordók, csövek – akadtak fenn a hídon. A városban és térségében az elmúlt 12 óra alatt nagyjából 200 milliméter csapadék esett – tette hozzá.

Halálos áldozatokat is követelt a szlovéniai vihar

Mint írtuk, több halálos áldozata is volt a Szlovéniában tomboló extrém időjárásnak. Az eddigi információk alapján már legalább három ember vesztette életét az országban. Egyikük szlovák állampolgár, míg a másik két ember holland volt. Mindannyian Kranj város térségében haltak meg. A haláluk pontos okáról, részleteiről egyelőre nem adtak tájékoztatást a hatóságok.

Fotó: Szabó Boglárka

Robert Golob miniszterelnök rendkívüli állapotot hirdetett, és azt mondta, hogy

SZLOVÉNIÁT OLYAN SÚLYOS, KATASZTROFÁLIS TERMÉSZETI CSAPÁS ÉRTE, MINT MÉG SOHA.

„Már most tudjuk, hogy a kár rekordméretű lesz, valószínűleg az eddigi legnagyobb a független Szlovénia történetében” – mondta a kormányfő egy sajtótájékoztatón.